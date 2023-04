Gwen Stefani partage la façon unique dont elle discipline ses 3 fils

En mai 2006, Gwen Stefani et son mari de l’époque, Gavin Rossdale, ont accueilli leur premier fils, Kingston, après presque quatre ans de mariage. Après la naissance de leur premier fils, Stefani a accueilli leur deuxième, Zuma Nesta Rock, en août 2008. En février 2014, Stefani et Rossdale ont accueilli leur troisième et dernier fils, Apollo Bowie Flynn.

En tant que mère de trois garçons, Stefani a partagé qu’elle devait aborder la parentalité différemment de ce qu’elle avait prévu, en particulier lorsqu’il s’agissait de punir chaque fois que ses enfants agissaient.

Comment Gwen Stefani a créé une approche unique pour discipliner ses trois fils.

Lors d’une interview avec PEOPLE en 2017, Stefani a révélé que, malgré son esprit libre tout en grandissant et sa renommée pour son esprit rebelle tout en étant la chanteuse principale de No Doubt, elle n’avait pas le même état d’esprit pour élever ses enfants.

« J’étais dans un groupe et j’étais libre toute ma vie, alors j’ai toujours pensé que je serais vraiment libre avec [my kids] et faire ce que je voulais, du genre « Oh, je vais les retirer de l’école » », a-t-elle déclaré à la publication. « Mais vous apprenez que lorsqu’ils ont des limites, c’est lorsqu’ils se sentent le plus en sécurité. »

La chanteuse de « Rich Girl » a poursuivi en disant que le plus difficile était de s’assurer de fixer des limites avec ses enfants. Pour ce faire, Stefani a trouvé un moyen astucieux de s’assurer qu’elle discipline équitablement ses fils.

« La chose la plus difficile à faire est d’avoir un tableau de discipline et de suivre toutes ces choses », a-t-elle expliqué. « C’est du travail, vous savez? Mais c’est là que vous obtenez les résultats. »

Stefani a également parlé de fixer certaines limites avec ses enfants et de ne pas leur permettre de faire certaines choses pour lesquelles beaucoup de ses fans s’attendaient à ce qu’elle soit indulgente.

« J’adore quand ils jouent encore et que tu te dis : « Oh, bien. Ils font toujours ça » », a expliqué le chanteur. « [But then] il y aura d’autres choses comme, ‘Puis-je me faire percer les oreilles ?’ Je suis comme, ‘Euh, non. Non, vous ne pouvez pas ! »

Comme la plupart des parents, Stefani s’inquiète constamment du type d’adultes que ses enfants deviendront un jour, et si elle les conduit sur la bonne voie avec la façon dont elle les éduque.

« Je vois une peur constante de ‘Comment vais-je m’assurer que ces enfants sont de bonnes personnes?' », a-t-elle souligné. ils vieillissent.

Stefani avait précédemment déclaré qu’elle ressentait « tellement de culpabilité » lorsqu’elle passait du temps loin de ses enfants.

La chanteuse « Luxurious » a partagé qu’elle ressentait parfois une immense culpabilité lorsqu’elle jonglait entre sa vie professionnelle et sa vie de mère.

Lors d’un épisode de mai 2021 sur le podcast de DJ Khaled, « The First One », Stefani a déclaré que même si elle chérit être maman, il y a des moments difficiles à équilibrer pour elle.

« Je pense que c’est vraiment difficile de tout faire, et impossible à faire. Et chaque jour … je me sens coupable », a-t-elle déclaré.

« Hier, j’étais tellement coupable parce que j’avais une journée de congé avec les enfants, puis j’ai lancé un zoom sur le fait de faire une vidéo ou quelque chose comme ça, et ça a duré pendant environ une heure et demie, et j’étais comme, ‘Que suis-je en train de faire? Je dois quitter le Zoom, c’est ma journée avec mes enfants. Comme, tellement de culpabilité tout le temps.

Elle a ajouté qu’il est parfois difficile « d’être dans le moment » avec ses enfants. « Vous êtes avec vos enfants et vous voulez faire votre truc, et puis quand vous faites votre truc, vous voulez être avec vos enfants. C’est difficile. »

Histoires liées de YourTango :

Bien que Stefani exprime la réalité d’être un parent qui travaille, la chanteuse a promis qu’elle était éternellement « reconnaissante » pour ses enfants et fière d’être leur mère.

« Je ne sais pas pourquoi Dieu m’a choisi pour être entouré de garçons toute ma vie, mais ici, je suis juste entouré d’eux, et je me sens vraiment béni. C’est vraiment amusant. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité.