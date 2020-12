‘Star Wars’: Anthony Daniels s’est disputé avec JJ Abrams sur le bras rouge de C-3PO dans ‘The Force Awakens’

C-3PO est l’une des fonctionnalités les plus emblématiques du Guerres des étoiles la franchise. Sa finition dorée brillante le rend instantanément reconnaissable même aux plus décontractés des Guerres des étoiles Ventilateurs.

Cependant, malgré sa mémorisation, l’apparence de C-3PO a subi un certain nombre de changements, qui n’ont pas tous été bien accueillis.

L’acteur Anthony Daniels n’était pas heureux quand il a découvert pour la première fois que C-3PO aurait un bras rouge dans JJ Abrams ‘ Le réveil de la force.

Anthony Daniels voulait un nouveau costume C-3PO dans « The Force Awakens »

Daniels a d’abord pensé qu’après La revanche des Sith était terminé, le Guerres des étoiles la franchise était terminée. À sa grande surprise, il a reçu un appel d’Abrams, qui lui a demandé s’il souhaitait exprimer C-3PO dans son film de 2015, le réveil de la force.

Pas intéressé à être simplement un doubleur, Daniels a refusé l’offre. Cependant, il a demandé à reprendre son rôle avec un tout nouveau costume, ce qu’Abrams n’avait aucun problème à faire.

Son nouveau costume comportait un certain nombre d’améliorations, notamment un nouveau matériau pour la section médiane, de nouvelles pièces dans les articulations des coudes et une tête plus facile à mettre et à enlever. Dans l’ensemble, Daniels a adoré son nouveau costume.

«J’ai adoré travailler sur ce film», a déclaré Daniels à WIRED. «J’ai adoré. Mis à part une dispute, au tout début avec le réalisateur, avec JJ »

Il détestait le bras rouge de C-3PO dans « The Force Awakens »

Le boeuf de Daniels avec Abrams n’avait rien à voir avec le réalisateur, personnellement, et tout à voir avec le nouveau look de C-3PO. Abrams avait décidé de donner à C-3PO un bras rouge, ce que Daniels ne pouvait pas comprendre.

«Qu’est-ce que c’est que le bras rouge?» Dit Daniels, reconstituant leur conversation. «’Hum, ça montre un peu d’histoire.’ Tu veux dire comme le tibia argenté du premier film, Un nouvel espoir? ‘ ‘Oui exactement.’ «Mais c’était trop subtil pour être remarqué. «Exactement, c’est pourquoi il est rouge. Je n’ai pas aimé le bras rouge, d’accord?

«Je pensais que c’était un geste trop gros, trop ouvert, trop maladroit», a déclaré Daniels. «Donc, tous les jours sur le plateau, je disais à JJ: ‘Pas de pardon, jamais.’ Il rirait.

JJ Abrams a restauré le bras en or de C-3PO en signe à Anthony Daniels

Les grognements de Daniels en valaient la peine. Une fois le film terminé, Abrams a eu une surprise spéciale pour lui à le réveil de la force première.

«J’ai tellement persécuté JJ sur le tournage de le réveil de la force à propos du bras rouge », a déclaré Daniels. «Je ne lui ai donné aucun ordre du tout. Et nous avons fini et c’était tout. Et puis je vais voir la première, et je regarde ce plan. Ouais, il y a le Falcon maintenant, qui monte grâce aux effets spéciaux. Et il y a 3PO, agitant le Falcon avec un bras d’or. JJ m’avait fait un dernier cadeau. [laughs] Il a changé la couleur en post-production.

C-3PO avait 1 tibia d’argent dans « A New Hope »

Pour les plus récents Guerres des étoiles fans, cela n’a peut-être pas de sens pourquoi Daniels a fait une si grande affaire au sujet du bras rouge de C-3PO. Mais les choses deviennent plus claires après un examen plus approfondi de l’histoire de la conception du C-3PO.

Dans Un nouvel espoir, La conception de C-3PO était essentiellement la même, sauf qu’il avait un tibia argenté au lieu d’un bras rouge. Cependant, peu de gens ont remarqué la légère différence, car l’ajustement était censé être subtil. Le bras rouge était une déviation radicale des légères modifications qui avaient été apportées à la combinaison précédemment.