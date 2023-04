El Internado, Las Cumbres : à quand la première de la saison 3 sur Prime Video ?

Première vidéo

El Internado, Las Cumbres continue dans un troisième lot d’épisodes où le mystère continuera de faire partie d’une intrigue passionnante à ne pas manquer. Quand est-ce que ça sort ?

À Las Cumbres, une école située à côté d’un ancien monastère dans un endroit inaccessible au milieu des montagnes, les élèves sont des garçons problématiques et rebelles qui vivront sous la discipline stricte et sévère imposée par le centre pour les réintégrer dans la société. La forêt environnante abrite des légendes anciennes, des menaces toujours en vigueur et qui vous plongeront dans des aventures passionnantes et terrifiantes. C’est l’intrigue de L’internat, Las Cumbresqui revient à Première vidéo dans un troisième lot d’épisodes.

Les deux premières saisons de L’internat, Las Cumbres ont été très bien accueillis par les abonnés de Première vidéo que sur la plateforme d’avis Tomates pourries Ils donnent au premier lot d’épisodes de l’émission une acceptation de 77% tandis que le deuxième opus a encore plus de succès avec 86% dans plus de 50 considérations faites par les téléspectateurs du programme télévisé.

viens maintenant Première vidéo la troisième saison de L’internat, Las Cumbres, qui se poursuit trois mois après les terribles événements qui ont mis fin à la vie de Paz, avec Amaia sûr que les mystères de l’internat ne sont pas résolus. Elle est prête à aller jusqu’au bout même avec Zoé dans son viseur, une nouvelle étudiante d’une résidence où ils ne savent plus quoi faire d’elle. Le groupe se retrouve bientôt impliqué dans d’horribles disparitions et crimes dans les murs du monastère.

L’internat, Las Cumbrespromet de continuer avec le même genre de mystères qui ont fait de ses deux premières saisons la raison pour laquelle ils ont été choisis par leurs fans qui attendent de voir ce nouveau lot d’épisodes qui auront le style qui a mis en évidence cette émission de télévision dans le catalogue de Première vidéo et que vous ne pouvez pas arrêter de voir si vous aimez ce genre de contenu.

Quand la saison 3 d’El Internado, Las Cumbres est-elle diffusée ?

L’internat, Las Cumbres présente sa troisième saison en Première vidéo le prochain 7 avril, la date à laquelle vous pourrez commencer à révéler les secrets et les mystères qui ne laisseront pas seuls les protagonistes de cette histoire, qui seront à nouveau impliqués dans d’étranges crimes et disparitions, c’est pourquoi si vous avez déjà vu les deux premières saisons de ce spectacle, vous pouvez parier que le troisième ne vous décevra pas. Épingle de sûreté!

