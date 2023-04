Shin, avocat spécialisé en divorce : de quoi parle le nouveau k-drama de Netflix

Netflix

Netflix continue de miser sur les k-dramas et cette fois-ci on vous dit tout sur l’un de ses titres les plus récents en la matière : Shin, Divorce Lawyer.

© IMDbShin, avocat spécialisé en divorce

Netflix Il parie beaucoup sur les k-dramas qui ont si bien fonctionné dans le passé avec des titres comme Le jeu du calmar qui a réussi à devenir un phénomène populaire mondial transcendant son pays d’origine. Ce genre est certainement en vogue grâce à la Géant du streaming qu’elle continue à diffuser ce genre de contenu et ses abonnés semblent répondre très positivement à cette décision.

Aujourd’hui, nous allons parler de l’un des derniers drames k qui Netflix récemment créé. C’est quoi ce titre ? Shin, avocat spécialisé en divorce. La série raconte l’histoire de Shin Sung-han, qui a radicalement changé sa vie de pianiste en Allemagne à avocat spécialisé dans le divorce. Dans ce contexte, l’intrigue se développe autour de ce personnage qui doit utiliser sa capacité à aider le reste des protagonistes de la série dans son nouveau rôle.

Tout sur Shin, avocat spécialisé en divorce

L’un des clients de Shin est Lee Seo-jin, un ancien météorologue qui travaille actuellement comme animateur de radio et est au milieu d’une procédure de divorce compliquée : après avoir enduré une vie conjugale terrible, elle a été mêlée à un scandale qui la met dans une situation difficile. situation défavorable pour obtenir la garde de son fils qu’elle ne veut pas laisser à son mari.

un autre personnage ? Jang Hyeong-geun, un ami de lycée de Shin qui travaille comme secrétaire au cabinet d’avocats de Sung-han et est séparé, en train de divorcer de sa femme, qu’il avait épousée très jeune en pensant qu’ils seraient ensemble pour toujours. On peut également mettre en avant Jo Jeong-sik, un autre ami du lycée de Shin qui dirige une agence immobilière et profite pleinement du célibat.

Shin, avocat spécialisé en divorce étoiles Jo Seung-woo comme Shin Sung-han, Han Hye-jin comme Lee Seo-jin, Kim Sung-kyun comme Jang Hyeong-geun, Jung Moon-sung comme Jo Jeong-sik, Kang Mal-geum comme Kim So -yeon , Jeon Bae-soo dans Park-seok, Han Eun-seong dans Choi Jun, Cha Hwa-yeon dans Ma Geum-hee et Kim Tae-hyang dans Seo Jeong-guk. Les livres de la série sont dirigés par Yoo Young-ha et réalisés par Lee Jae-hoon et Lim Jun-hyuk. Ne la perd pas!

