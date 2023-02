« Gunther, le chien millionnaire » : la véritable histoire de la mini-série Netflix

in

Le berger allemand est l’animal de compagnie le plus riche du monde et maintenant une star de Netflix. Que cache son gardien Maurizio Mian ?

©NetflixGunther, le chien millionnaire : la mini-série en streaming à succès.

le catalogue de Netflix présente semaine après semaine différentes séries et films qui proposent des histoires fictives plus que divertissantes. Mais, à certaines occasions, il s’agit en fait d’intrigues basé sur la vraie vie. C’est le cas de Gunther le chien millionnaire, la mini-série qui -au format documentaire- expose la vie d’un chien et de son gardien excentrique. Qu’y a-t-il de vrai dans tout cela ?

Avec quatre épisodes d’environ 40 minutes, cette sortie réalisée par Aurélien Léturgie et produit par Emilie Dumay, a réussi à figurer parmi les tendances de la plateforme de streaming. La vie luxueuse d’un berger allemand milliardaire est devenu une grande attraction à partir d’entretiens personnels et d’archives inédites. Mais cette belle histoire cache derrière elle quelque chose de beaucoup plus sombre.

+ L’histoire vraie de Gunther, le chien millionnaire

Bien que sur Netflix le début de l’histoire remonte à « une mystérieuse comtesse », en réalité, on sait bien comment cela s’est passé. gunther iii Il doit être un chien millionnaire. Cette femme, connue sous le nom de Karlotta Liebenstein, était une comtesse allemande. Après le décès tragique de son fils unique, la femme a décidé de laisser son héritage entre les mains de son animal de compagnie de l’époque. Ainsi, avant sa mort en 1992, il crée une fiducie et lui donne 80 millions de dollars à l’animal

A cet égard, il a commandé Maurizio Mian -un ami proche de son fils- pour s’occuper du chien. Héritier d’une société pharmaceutique, il a poursuivi l’héritage et c’est ainsi qu’est né Gunther, arrière-petit-fils du premier chien. Depuis, il a construit un emporium autour du berger allemand qui voyage dans des avions privés, mange des steaks cuits à l’or et s’entoure de stars du showbiz.

Mais, bien que tout semble parfait, le documentaire de Netflix parvient à se plonger dans l’histoire de Maurizio, qui a acquis des propriétés de luxe telles que le manoir de madone, a mené des expériences sociales très particulières et a même joué dans un scandale de fraude fiscale. Tout au long des quatre épisodes, la mini-série cherche à découvrir la vérité sur le cercle de Gunther.

