Avec la dernière mise à jour DLC, Nezuko Kamado est désormais un personnage jouable dans Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles

Le tout nouveau contenu téléchargeable du Character Pass s’ajoute au casting grandissant de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Nezuko Kamado apparaît précédemment dans le casting principal de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, mais le Character Pass ajoute une nouvelle vision du protagoniste bien connu.

Le tout nouveau jeu animé de CyberConnect2la société à l’origine du célèbre jeu de combat Naruto et du.

La série Hack JRPG est Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Jusqu’aux actions du film Demon Slayer: Mugen Train, qui met en vedette Flame Hashira et Kyojuro Rengoku, la célèbre série animée et manga Demon Slayer est suivie dans le jeu vidéo Demon Slayer. En plus des missions d’histoire, les utilisateurs peuvent s’engager dans des combats hors ligne et en ligne.

La liste de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles compte 24 protagonistes dans le jeu de base, et CyberConnect2 a l’intention d’ajouter plus de héros DLC. Tengen Uzui est en fait auparavant accessible en tant que premier personnage DLC Protagonist Pass.

Nezuko Kamado (Accelerated Demonic Shape), une variante plus adulte et diabolique du grand personnage suiveur, est le personnage DLC le plus récent à avoir été introduit dans Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Demon Slayer: The Hinokami Chronicles propose des déclarations spéciales et des images de profil pour la forme démoniaque avancée de Nezuko.

Les qualités démoniaques de Nezuko ont été renforcées lors de sa bataille avec Daki dans Demon Slayer, faisant d’elle un démon puissant. La personnalité de Nezuko change à mesure qu’elle se transforme, mais sa détermination à protéger son frère Tanjiro est inébranlable.

Le Character Pass pour Demon Slayer: The Hinokami Chronicles offre actuellement un accès avancé à Nezuko Kamado. Les utilisateurs peuvent également acheter le pack de personnages Nezuko Kamado (Advanced Devil Shape) individuellement pour obtenir le personnage DLC.

Tous les joueurs peuvent désormais accéder à la mise à jour 1.50 pour Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, qui apporte également Nezuko au jeu.

La fonctionnalité Group Match, qui permet à jusqu’à huit joueurs de participer dans une seule salle en ligne, est introduite dans la mise à jour 1.50. Les six autres joueurs peuvent regarder deux joueurs s’engager dans une bataille privée.