Ashton Kutcher, une autre star hollywoodienne qui a montré son fanatisme pour l’Argentine et Messi

Dans une récente interview, Ashton Kutcher a parlé de Messi et de sa conquête avec l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Ne manquez pas ce qu’il a dit !

©GettyAshton Kutcher, une autre star hollywoodienne qui a montré son fanatisme pour l’Argentine et Messi.

La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 Ce fut l’un des plus excitants de ces dernières décennies et a eu une finale qui est appelée à être la meilleure de tous les temps. C’est là que Argentine ils ont battu la France aux tirs au but et ont remporté le titre mondial pour la troisième fois de leur histoire, après avoir terminé 3-3 en prolongation. Les yeux du monde étaient sur ce jeu et la star Ashton Kutcher Il faisait partie des spectateurs attendant la victoire de l’Albiceleste.

L’acteur est en pleine conférence de presse pour sa prochaine série Votre maison ou la mienne, qui sera diffusée sur le service de streaming Netflix le 10 février. Suivez Debbie et Peter, deux très bons amis pourtant très différents : elle cherche une routine avec son fils à Los Angeles, tandis qu’il profite des changements à New York. À un moment donné, ils échangent des maisons et découvrent ce qu’ils veulent vraiment.

+Ashton Kutcher et son fanatisme pour l’Argentine et Messi

Dans une conversation avec infobaeavec sa co-vedette Reese Witherspoon, Ashton Kutcher on lui a demandé comment il réagirait s’il avait Lionel Messi devant lui. Sur ce, il répondit : « Je pense que je lui dirais ‘Merci’. Tout au long de sa carrière, il a rendu un beau jeu encore plus beau. La quantité de travail et d’efforts qu’il a dû fournir pour devenir le joueur que le monde entier applaudit. Il y a des gens qu’ils n’aiment même pas le football qu’il regardait et l’encourageait pour tous les efforts qu’il avait déployés. Je dirais « Merci ». ».

D’autre part, avec le portail FiloActualités il a expliqué comment il a vécu la finale entre l’Argentine et la France: « La meilleure finale de Coupe du monde jamais disputée et peut-être avec le meilleur joueur de tous les temps ». Puis il a ajouté : « Je n’y croyais pas, j’étais complètement fou. Quelqu’un est venu au milieu du match pendant les tirs au but et ils voulaient me parler et j’étais comme si je ne pouvais pas te parler, tu dois y aller ! ».

Enfin, il a encore exalté la finale : « C’était biblique. En fait, ils devraient ajouter un autre livre à la Bible. Ce devrait être : Genèse, Exode, Lévitique… et nous devrions ajouter « L’Argentine remporte la Coupe du monde ». Cela devrait être un autre livre. ». Comme vous le mentionnez Ashton Kutcherde nombreuses célébrités ont célébré le triomphe argentin, comme Christopher Mintz-Plasse, mais surtout à cause de Lionel Messi.

