Sean Young détestait complètement son camée dans « Blade Runner 2049 »

L’une des plus grandes surprises que « Blade Runner 2049« Offert aux fans du film original était l’apparition brève mais inattendue de la jeune apparition de Rachel, personnage joué par l’actrice Sean Young en 1982, confirmant qu’il s’agit d’un réplicant en raison de son manque de vieillissement.

Bien que beaucoup aient réussi à se sentir captivés par cette révélation donnée par le cinéaste Denis Villeneuve, La vérité est que l’actrice n’était pas entièrement satisfaite, qualifiant l’apparence de son personnage de « pleine de merde * »

La participation de l’actrice au film ne s’est limitée qu’à recevoir un paiement pour l’utilisation de son image, à condition qu’elle signe un accord de non-divulgation. Young souligne que son manque d’implication réelle était dû à la mauvaise relation qu’elle entretenait avec Ridley Scott, réalisateur du film original, bien qu’il ait remarqué que son fils avait participé à la production.

«N’était-ce pas plein de merde? Et je ne pouvais rien y faire », a déclaré Young au Daily Beast. «Il était très clair qu’ils savaient que le public serait contrarié que je ne sois pas là, mais ils ne voulaient pas que je m’en plaigne publiquement. Alors ils m’ont donné de l’argent, ils m’ont fait signer l’accord et ils m’ont donné 30 secondes ».

Et je me suis dit «bien». Mon fils Quinn a obtenu un emploi dans les arts visuels et j’ai dit que j’avais été pardonné. Il a de grandes capacités.