Le Samsung Galaxy S23 est livré avec Lightroom intégré : vous pouvez éditer des photos RAW directement sur votre mobile

Adobe a confirmé que Lightroom, son outil de retouche photo, est l’application de retouche d’image par défaut pour le Galaxy S23.

Les fichiers RAW sur le Galaxy S23 sont automatiquement synchronisés avec les appareils de la série Galaxy Book3

Les nouveaux Samsung Galaxy 23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont déjà une réalité, et nous avons déjà pu passer quelques minutes à tester le nouveau smartphone phare de cette série. Pourtant, près de 24 heures après sa présentation, on découvre encore secrets à propos du nouveau Galaxy S23. Le dernier a à voir avec son application de retouche photo par défaut.

Et c’est que, comme Samsung lui-même l’a confirmé dans un communiqué de presse avec Adobe, Lightroom est l’outil de retouche photo nativement intégré au Samsung Galaxy S23, comprenant prise en charge des fichiers RAW généré par le nouveau système de caméra des trois appareils.

Adobe Lightroom arrive inclus dans le Galaxy S23, avec prise en charge native de RAW

Comme Adobe l’a révélé dans le communiqué de presse, votre outil de retouche photo Lightroom est installé par défaut dans le Galaxy S23. Il s’agit de l’éditeur d’images par défaut pour photos au format RAW prises avec l’application Expert RAWqui a reçu plusieurs modifications visant à introduire la prise en charge de Captures de 50 mégapixels en utilisant l’appareil photo principal du Samsung Galaxy S23 Ultra, entre autres améliorations.

De plus, grâce à l’intégration dans l’écosystème Galaxy, Les fichiers RAW seront automatiquement synchronisés entre le Galaxy S23 et le nouveau Galaxy Book3pour pouvoir poursuivre le processus d’édition dans Lightroom.

En ce sens, Adobe a également confirmé que son application de retouche est compatible avec le Fichiers RAW 16 bits généré par les modèles de la série Galaxy S23.

En tant qu’utilisateur fréquent d’Adobe Lightroom et abonné à sa version mobile, je pense que c’est très précis. La décision de Samsung pour faire de l’outil d’Adobe l’application de retouche photo par défaut sur leur Galaxy S23. C’est l’un des applications les plus avancées de sa catégorieet vous permettra sans aucun doute de tirer le meilleur parti des fichiers RAW capturés avec le nouveau système de caméra de la série Galaxy S23.

