Motorola Defy : Motorola plonge dans l’ultra-durabilité avec un mobile qui dure 35 minutes sous l’eau

Motorola a élargi et renommé sa série Moto G avec jusqu’à cinq modèles jusqu’à présent cette année, mais comme ils nous ont récemment laissé tomber dans une interview, ils avaient encore au moins une surprise dans leur manche. Il s’agit de Motorola Defy, le premier appareil d’une nouvelle famille orienté vers la résistance et la durabilité en extérieur.

La marque s’ouvre ainsi dans ce qu’on appelle habituellement téléphones robustes ou « robustes » (c’est-à-dire des mobiles résistants, comme c’est le cas des mobiles de la marque CAT. C’est le premier fruit de l’alliance qu’ils ont déjà annoncée avec le groupe Bullitt, fabricant basé au Royaume-Uni spécialisé dans la fabrication des téléphones ultra-résistants.

Fiche technique du Motorola Defy

Motorola Defy Dimensions et poids 169,8 x 78,2 x 10,9 mm

232 grammes Écran 6,5 pouces HD+

Processeur Muflier 662 RAM 4 Go Stockage 64 Go (+ microSD 512 Go) Caméras arrière Capteur principal 48 mégapixels f/1.8

2 mégapixels de profondeur

Macro de 2 mégapixels Caméra frontale 8 mégapixels Tambours 5 000 mAh

20 W TurboPower Système opératif Android 10 Connectivité LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi

Bluetooth 5.0, NFC Autres Résistant à l’eau (1,5 mètre) pendant 35 minutes

Boîtier à double étanchéité

IP68

MIL-SPEC 810H

Résistance aux chutes répétées jusqu’à 1,8 mètre

Dual SIM Prix 329 euros

Conçu pour résister à un quotidien plutôt extrême

S’il ne s’agit pas officiellement de ressusciter un modèle comme le Motorola Razr, le nouveau Motorola Defy a aussi son antécédent : le Motorola Defy de 2010. C’était un terminal lancé dans le même but de être un polyvalent, mais la conception et les caractéristiques de l’actuel sont évidemment très différentes.

Motorola prétend avoir examiné toutes les situations de la vie réelle, en mettant l’accent sur la résistance à l’eau. Les fonctionnalités de Moto Defy Certification IP68 et peut être immergé jusqu’à 1,5 mètre pendant 35 minutes, ce qui est réalisé par un boîtier à double étanchéité.

La marque se vante également que le Defy prend en charge chute jusqu’à 1,8 mètre, ayant la certification avec la norme militaire MIL SPEC 810H qui est généralement un minimum dans ce type de mobile. Ils veulent donc couvrir ce large spectre de chutes qui se terminent généralement par des écrans cassés et des rayures, comme les chutes du toit de la voiture aux chutes de la poche, il faudra donc voir s’il résiste efficacement à tout cela.

oui c’est un portable épais et lourd, avec 10,9 millimètres d’épaisseur et 232 grammes. Quelque chose de logique compte tenu des revêtements que nous avons décrits et que c’est comme transporter un mobile standard avec un étui ultra-protecteur. En fait, l’esthétique n’a rien à voir avec les mobiles Motorola que nous voyons, comme le Moto G100, ayant le module caméra centré, quelques cadres ordinaires (sans entailler ou trous) et un dos avec un motif rayé, ainsi qu’une dragonne amovible.

Normalement, ces mobiles n’intègrent pas les dernières fonctionnalités ou la puissance prévaut et le Defy ne fait pas exception. Au niveau de l’écran, nous voyons un panneau 6,5 pouces HD+, qui ont été protégés par un verre Corning Gorilla Victus (0,7 millimètre d’épaisseur), possédant à la fois une mini-prise audio et un lecteur d’empreintes digitales (tous deux sur les côtés).

Tirer la poitrine (et le poids) sur les tambours

Le Moto Defy est également basique au niveau des performances, s’inscrivant dans le milieu de gamme (presque) plus modeste avec le Snapdragon 662 de Qualcomm. Un processeur qui intègre un modem 4G et s’accompagne de 4** Go de RAM et 64 Go de stockage**, extensible avec microSD (jusqu’à 512 Go).

Une partie de cette épaisseur et de ce poids vont de pair avec le 5 000 mAh, que Motorola agrémente de sa charge TurboPower (rapide) de 20 watts. La promesse dure deux jours après une seule charge, nous devrons donc voir si elle tient ses promesses. Au niveau logiciel, soit dit en passant, il est livré avec Android 10, mais ils indiquent qu’il est évolutif vers Android 11.

Dans la partie de appareils photo Nous voyons une combinaison également modeste, mais étant donné le présent, elle est en fait très à la mode. Il intègre un capteur de 48 mégapixels pour l’appareil photo principal et s’accompagne d’un grand angle avec un capteur de 8 mégapixels, d’un appareil photo macro et d’un capteur de profondeur, avec une caméra frontale de 8 mégapixels.

Versions et tarifs du Motorola Defy

Le Motorola Defy sera disponible dans les semaines à venir au prix de 329 euros. Il y aura deux modèles, complètement noirs ou avec le coin en vert. Nous mettrons à jour cet article dès que la date exacte de sa disponibilité sera connue.