L’anatomie de Grey est à l’antenne depuis 17 saisons. Pendant ce temps, le spectacle, créé par Shonda Rhimes, a évolué avec ses acteurs. Quelques amitiés et relations à long terme sur Grey’s terminé depuis sa course. De nombreux supporters ont créé un surnom spécial pour Meredith Gray (Ellen Pompeo) et ses amis de Grey Sloan au fil des ans. Cependant, qui compose « MAGIC » et quelles sont leurs valeurs nettes aujourd’hui ?

« Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Grey, Sandra Oh dans le rôle de Cristina Yang, Katherine Heigl dans le rôle d’Izzie Stevens et TR Knight dans le rôle de George O’Malley | Richard Cartwright/Walt Disney Television via Getty Images

De qui parlent les fans de « Grey’s Anatomy » lorsqu’ils mentionnent « MAGIC » ?

L’anatomie de Grey créée sur ABC en mars 2005. Néanmoins, la série a fait des progrès historiques et diffuse toujours de nouveaux épisodes sur le réseau. Au cours de ses 17 saisons, plusieurs membres de la distribution ont quitté la série pour créer d’autres opportunités.

CONNEXES: Les fans de «Grey’s Anatomy» se disputent pour savoir quel casting était le meilleur de tous les temps – c’est entre ces deux

Bien que Meredith soit dans la série, les amis du personnage de son internat en chirurgie sont partis depuis longtemps. Au cours de ses premières saisons, elle est devenue proche du Dr Cristina Yang (Sandra Oh), du Dr Alex Karev (Justin Chambers), du Dr George O’Malley (TR Knight) et du Dr Izzie Stevens (Katherine Heigl).

Ensemble, Meredith, Alex, George, Izzie et Cristina forment l’acronyme « MAGIC ». Le nom est souvent utilisé lorsque les fans discutent des principaux acteurs originaux sur les réseaux sociaux.

L’acteur de « Grey’s Anatomy » avec la valeur nette la plus élevée

Malheureusement, « MAGIC » est un lointain souvenir parmi les L’anatomie de Grey Ventilateurs. Dans la saison 6, George est mort après avoir été renversé par un bus. Peu de temps après, Izzie a quitté Seattle une fois qu’elle a été renvoyée du programme de résidence du groupe. Pendant un certain temps, Meredith, Cristina et Alex sont restés les personnages principaux de la série. Cependant, lorsque Cristina a pris un emploi en Suisse, Mer et Alex étaient les seuls à Grey Sloan. Dans la saison 16, cependant, Alex a déménagé au Kansas pour retrouver Izzie.

CONNEXES: 5 épisodes de «Grey’s Anatomy» qui ont changé la série Shondaland pour toujours

Alors que les quatre dernières lettres de «MAGIC» ont disparu, Pompeo est resté et est producteur. Selon Celebrity Net Worth, l’acteur est l’une des stars de la télévision les mieux payées, avec un salaire annuel de 80 millions de dollars. De plus, elle gagne 20 millions de dollars par épisode pour jouer Meredith.

Bien que Pompeo ait les revenus les plus élevés, chaque ancien Grey’s l’acteur a une valeur nette impressionnante. Heigl, qui a joué dans En cloque, et Les tueurs, vaut 30 millions de dollars. Quant à Oh, elle se classe troisième avec un salaire de 25 millions de dollars. Chambers, qui a quitté Grey’s en 2020, vaut 18 millions de dollars. Enfin, Knight engrange 3 millions de dollars par an.

Ellen Pompeo manque-t-elle de MAGIC ?

Au fil des ans, Pompeo a souvent reçu des questions sur ses anciens camarades de casting. L’acteur a déclaré qu’elle manquait les jours où MAGIC régnait dans les couloirs de l’hôpital dans plusieurs interviews. De plus, Pompeo veut que tous ses camarades de casting d’origine soient présents si ou quand L’anatomie de Grey s’éteint. Le drame médical a conclu la saison 17 en 2021 et a été renouvelé pour la saison 18.

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: Pourquoi 1 membre de la distribution originale aime revoir le pilote: « C’est sa vision d’elle-même »

« Je veux dire, j’adorerais que certains des anciens acteurs reviennent », a-t-elle partagé avec James Corden. « Cela n’arrivera probablement pas, mais ce serait la façon la plus incroyable de [end it]. «

Pour l’instant, L’anatomie de Grey les fans peuvent revivre « MAGIC » sur Netflix.