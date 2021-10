Zombie Army 4 obtient le cross-play PlayStation-PC via une mise à jour gratuite

Abonnez-vous à Push Square sur

Zombie Army 4: Dead War a une nouvelle mise à jour sur PlayStation 4 (et PlayStation 5 via une rétrocompatibilité). Le patch ajoute une nouvelle carte de horde chaotique ainsi qu’une fonctionnalité de jeu croisé. Cela signifie que vous pouvez désormais faire équipe avec des joueurs sur PC, ce qui pourrait s’avérer utile lorsque vous êtes entouré de morts-vivants et que vous avez désespérément besoin de soutien.

Zombie Army 4 est sorti en février et a reçu de nombreux DLC depuis, ainsi qu’un certain nombre de mises à jour gratuites. C’est un jeu de tir de survie coopératif solide que nous recommandons chaleureusement, surtout si vous et quelques amis cherchez à jouer à quelque chose d’effrayant autour d’Halloween. Il convient également de mentionner que le jeu était gratuit avec PS Plus en mai, donc si vous êtes abonné, vous avez peut-être déjà Zombie Army 4 dans votre bibliothèque.

