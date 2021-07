Sam Heughan et Outlander ne sont plus : Caitriona Balfe a un nouvel emploi

C’est un fait que, depuis la première saison de Étranger en 2014, les deux Caitriona Balfe en tant que Sam Heughan, ils ont été catapultés vers une renommée internationale. Avec leurs rôles de Jamie et Claire Fraser, les acteurs ont rencontré un succès immédiat, même si tout a augmenté lorsque la série est arrivée sur Netflix, une plate-forme qui les a amenés à parcourir le monde étant deux des acteurs préférés du public.

En effet, aujourd’hui, Étranger est l’une des séries les plus regardées au monde et, pour cette raison, les deux Caitriona Balfe comme Sam Heughan, ils ont réussi à démontrer leur niveau d’acteur et leur polyvalence. Cependant, la série touche à sa fin et les interprètes de Jamie et Claire sont déjà à la recherche de nouveaux projets auxquels participer afin de continuer à avancer dans leur carrière une fois cette production Starz de la fermeture définitive.

Sam Heughan et Caitriona Balfe dans le tournage de la sixième saison. Photo : (@caitrionabalfe)



La sixième saison de Étranger Il a déjà terminé son tournage et ne sera diffusé que l’année prochaine, ainsi que le tournage du septième qui débutera après les vacances du casting. Mais, qui semble avoir décidé de continuer son travail, c’est Caitriona puisque, il y a quelques heures, elle a commencé par les promotions de son dernier film Belfast.

Même si, au début, tout indiquait que les enregistrements de ce film réalisé par Kenneth Brannagh coïncideraient avec la fiction basée sur les livres de Diana Gabaldón, ce n’était pas comme ça et, pour l’instant, l’actrice continuera dans la série. Pourtant, désormais, ses yeux sont rivés sur ce long métrage qui, en fait, lui a fait partager l’écran avec une autre idole qui, un peu, s’éloigne de Heughan.

C’est Jamie Dornan qui, à cette occasion, était le partenaire de Balfe dans le film. Pour ce film, la star de Cinquante nuances de Grey et l’actrice irlandaise jouera dans les années 60 en réalisant un récit semi-biographique de Brannagh lui-même sur l’enfance d’un enfant dans les tumultes de cette époque.

On ne sait pas encore exactement quel rôle joueront les acteurs, mais une chose est sûre : ils seront en couple ou, du moins, c’est ce que la récente photographie de Caitriona Balfe dans leurs réseaux. « Belfast sera parmi les représentations de gala cette année. Tellement fier de ce film et de tous nos incroyables acteurs et équipes», a écrit l’artiste à côté d’une carte postale d’elle avec Dornan alors qu’ils profitaient d’une danse typique des années 60.