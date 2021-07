Final Fantasy XIV : le réalisateur s’énerve des comparaisons de WoW

Naoki « Yoshi-P » Yoshida, directeur créatif de Final Fantasy XIV, a partagé son point de vue sur l’idée générale que le jeu de Square Enix dépassera le succès présenté par le titre multijoueur en ligne de longue date World of Warcraft, assurant que lesdites comparaisons semblent » irritant » pour lui.

Dans une récente diffusion YouTube d’un peu plus de quatorze heures (via PC Gamer), Yoshida a noté ce qui suit à propos du titre Square Enix : « Le travail acharné que nous avons mis dans Final Fantasy XIV a porté ses fruits, mais cette discussion sur le fait de battre World of Warcraft est faux et honnêtement irritant.

Naoki Yoshida souligne que s’il était le genre de personne qui se sent comme « le meilleur », il se serait sûrement égaré et Final Fantasy XIV ne serait pas aussi apprécié par tant de gens. Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait son jeu comme plus populaire que World of Warcraft, il a déclaré que l’équipe de Blizzard est sûrement consciente que sans son jeu, le titre Square Enix n’existerait pas.

Récemment, Square Enix a même vendu des copies numériques de Final Fantasy XIV en raison de la forte demande pour le jeu. On raconte que de nombreux fans de la franchise sont venus recevoir des messages les invitant à patienter pour éviter que les serveurs ne soient saturés

Yoshida lui-même en est venu à reconnaître que World of Warcraft a été utilisé comme référence directe au sein de l’équipe de développement travaillant sur Final Fantasy XIV, assurant qu’il y voit une sorte de mentor à qui il doit un profond respect et qu’il y joue même régulièrement. l’utiliser comme plate-forme d’étude pour améliorer votre propre jeu.

« Square Enix sortira » Endwalker « cette année, la nouvelle extension pour Final Fantasy XIV. L’extension du jeu sortira le 23 novembre, mais les joueurs qui l’ont précommandée numériquement auront un accès anticipé ouvert le 19 novembre.