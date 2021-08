« Grey’s Anatomy » : l’époque où James Avery de « The Prince of Rap » est apparu sur « Grey’s Anatomy »

L’acteur américain James Avery a acquis une renommée internationale après avoir joué le mignon et grincheux ‘Oncle Phil’ dans la série « Le prince du rap”. Ce personnage a été classé trente-quatrième sur la liste de TV Guide des « 50 plus grands papas de télévision de tous les temps ».

PLUS D’INFORMATIONS: Une entreprise paiera mille dollars à ceux qui verront les 17 saisons de « Grey’s Anatomy »

Même si nous nous souviendrons toujours de lui comme du bon L’oncle de Will Smith dans « The Fresh Prince of Bel-Air »James Avery a eu plus de personnages dans une carrière d’acteur qui a duré près de trente ans. L’une de ses dernières apparitions était dans la série télévisée « L’anatomie de Grey ».

Une intrigue aussi étendue que celle de « Grey’s Anatomy », avec 17 saisons et une à paraître prochainement, il est quasiment impossible de se souvenir de tous les acteurs qui ont participé au drame médical. Cependant, il y en a qui se démarquent plus que d’autres, comme James Avery.

PLUS D’INFORMATIONS: Ellen Pompeo, proche de la retraite si « Grey’s Anatomy » touche à sa fin

LA FOIS QUE JAMES AVERY APPARAIT DANS « GRAY’S ANATOMY »

En 2012, James Avery a eu un rôle passionnant dans « Grey’s Anatomy ». Lors de l’épisode « One Step Too Far » de la saison 8 du drame médical, l’acteur a joué un homme plus âgé qui a dû faire face à la perte de son partenaire après avoir été dans un accident de voiture.

Alors qu’elle disait au revoir à son partenaire, le personnage d’Avery a admis que la peur de l’engagement n’avait jamais été la cause pour laquelle elle ne lui avait pas dit qu’elle l’aimait. « J’avais peur de ça », Il a dit. « Peur de combien je t’aimais. Peur du sentiment que je ne pourrais jamais trouver le bonheur sans toi ».

L’acteur qui a joué ‘Oncle Phil’ dans « Le Prince du Rap » a eu une participation spéciale à la série « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

Bien que la participation de l’acteur James Avery dans « Grey’s Anatomy » C’était petit, c’était suffisant pour que les fans de la série le gardent toujours en tête. De plus, c’était la dernière fois qu’il était vu dans une émission de télévision, car le 31 décembre 2013, il est décédé suite à des complications après une opération à cœur ouvert.

PLUS D’INFORMATIONS: 10 personnages qui ont quitté « Grey’s Anatomy » trop tôt

À QUELLES AUTRES PRODUCTIONS L’ACTEUR JAMES AVERY A-T-IL PARTICIPÉ ?

James Avery a officiellement commencé sa carrière avec de petits rôles. L’un d’eux, en figurant dans le film de John Landis « Les Frères Bleus ». Ce serait à la fin des années quatre-vingt que commenceraient leurs travaux les plus importants ; bien qu’en tant que doubleur.

Parmi ses rôles les plus importants dans cette facette sont celui de la voix du méchant Shredder dans la série animée du « Tortues Ninja » et celui de James Rhodes (la « War Machine ») dans la série des « Hombre de Hierro ».

En 1990, il a commencé à travailler dans « Le Prince du rap », série qui lui a permis d’atteindre la popularité. Après cette étape, il a fait beaucoup de télévision et de films. Dans le cas de la télévision, il a fait des apparitions spéciales dans « Ce spectacle des années 70 », « CSI », « Corbeau », « L’anatomie de Grey » et un rôle stellaire dans la série « Étincelles ». Au cinéma, il faisait partie du casting de « Dr. Dolittle 2 « , « Qui est votre caddie ? » et l’animé « Le prince d’Egypte ».

QUAND LA SAISON 18 DE « GRAY’S ANATOMY » SORTIE-T-ELLE SUR ABC ?

Tel que rapporté par ABC, La nouvelle saison de « Grey’s Anatomy » débutera le 30 septembre 2021, à 21h00, juste après la série « Station 19 » et avant le drame « Big Sky ».