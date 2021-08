Une maman en Angleterre donne naissance à des jumeaux biraciaux

Lorsque Jade Ball a donné naissance à ses fils, Cole et Klay, en avril dernier, ils avaient l’air un peu différents, comme n’importe quel autre couple de jumeaux fraternels.

« Il était évident qu’ils n’étaient pas identiques », a déclaré Ball à 45secondes.fr Parents.

Au fil des mois, leurs différences deviennent de plus en plus perceptibles. Cole a maintenant les cheveux bruns, les yeux bruns et la peau brun clair comme son père à moitié jamaïcain, tandis que Klay a une tête de cheveux blonds bouclés, des yeux bleus et un teint pâle comme sa mère blanche.

Cole et Klay, nés en avril 2020, sont des jumeaux fraternels. Actualités des traiteurs

La BBC rapporte que les couples interraciaux qui attendent des jumeaux ont 1 chance sur 500 que leurs enfants naissent avec des couleurs de peau différentes.

« Les traits physiques que vous pouvez voir chez une personne ne sont qu’un très petit fragment de la diversité génétique des populations humaines », a déclaré le Dr Bryce Mendelsohn, généticien médical à l’Université de Californie à San Francisco, à 45secondes.fr Parents. « Souvent, nous nous concentrons uniquement sur les choses que nos yeux peuvent voir, mais ce que nous voyons n’est qu’une petite pointe de l’iceberg de la diversité génétique réelle de chacun. »

Mendelsohn l’a comparé à lancer une pièce huit fois.

«Parfois, ce sera huit fois face. Et c’est un peu comme ça quand vous avez un tas de gènes », a-t-il déclaré. « Ils sont tous mélangés au hasard, et vous pouvez obtenir toutes sortes de résultats. »

Jade Ball a câliné ses fils jumeaux, Cole et Klay. Actualités des traiteurs

La mère de Manchester, en Angleterre, a déclaré qu’elle et son partenaire, Kade, posaient constamment des questions sur leurs petits garçons.

« Certaines personnes ne croient pas qu’elles sont jumelles », a-t-elle déclaré. « Ils ne peuvent pas se faire une idée parce qu’ils ont l’air si différents. »

Les personnalités de Cole et Klay sont tout aussi uniques.

« Klay est le plus espiègle et dans absolument tout. Il aime danser et grimper, alors que Cole a toujours été heureux de s’asseoir et de regarder et de tout comprendre », a révélé Ball. Mais tous deux aiment se faire prendre en photo.

Les jumeaux se sont blottis contre leurs parents et leur grand frère, Cruz, 2 ans. Actualités des traiteurs

À près de 4 000 miles de là, dans l’Ohio, Khristi Cunningham élève également des jumeaux biraciaux. Les enfants ont reçu beaucoup d’attention des médias lorsqu’ils étaient bébés, mais Cunningham s’en fichait.

« Nous pensions que nous étions obligés de partager notre histoire avec les autres. Nous pensions qu’on nous avait donné ces deux beaux enfants dans un but positif – ce but était d’éduquer ceux qui ignorent que ces choses sont possibles, et d’initier conversation sur la race en Amérique », a déclaré Cunningham AUJOURD’HUI en 2017.

« Être d’une certaine couleur n’est pas un ‘accomplissement’ ou quelque chose dont on est ‘fier’. Personne sur cette Terre ne fait la queue pour choisir sa couleur de peau. Ce n’est que par hasard que nous sommes bruns, ou noirs, ou blancs.

