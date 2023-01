Harley Quinn, spécial Saint-Valentin : bande-annonce et date de sortie

La plateforme HBO Max vient de publier la nouvelle bande-annonce de »Harley Quinn : un spécial Saint-Valentin très problématique », le spécial Saint Valentin de la série animée de CC. Le nouvel aperçu nous permet de voir Harley Quinn essayer de faire tout ce qu’elle peut pour s’assurer que sa première Saint-Valentin avec Poison Ivy soit la meilleure de tous les temps.

Nous voyons également d’autres personnages de la série, tels que Bane essayant d’impressionner une date inattendue et Clayface s’engageant à l’amour de soi après une rencontre malheureuse en ligne. L’émission spéciale de la Saint-Valentin sera diffusée le 9 février sur HBO Max.

Comme pour la troisième saison, la plupart des acteurs de la voix reviendront pour cette nouvelle spéciale, avec Kaley Cuoco comme harley quinn Lac Bell comme Poison Ivy, Alan Tudyk comme le farceur Matt Oberg comme Kiteman, James Wolk comme Superman, Natalia Moraux comme Lois Lane, entre autres.

En plus du spécial Saint-Valentin » Harley Quinn », cette 2023, la série animée lancera sa quatrième saison. HBO Max avait précédemment confirmé que la quatrième saison était déjà en production, un mois après la première de la troisième saison. Les deux premières saisons de » Harley Quinn » ont été créées en 2019 et 2020, avec leur première sur le service de streaming DC Universe, puis en passant à HBO Max dans la saison 3.

Alors que les détails de l’intrigue de la saison quatre restent secrets, le futur showrunner de « Harley Quinn », Sarah Peters, a partagé que la série continuera de se concentrer sur la relation entre Harley et Ivy. « Mon objectif principal en tant qu’écrivain des saisons précédentes a été de rendre la relation entre Harley et Ivy honnête et relatable », a déclaré Peters.

« Je pense que lorsque nous exécutons ce genre d’arc à travers des scénarios à enjeux élevés et des blagues étranges, c’est à ce moment-là que la série est à son meilleur. J’espère trouver cet équilibre avec la saison quatre – donner à nos incroyables fans encore plus de ce qu’ils aiment. » , ainsi que d’explorer un nouveau territoire de ce que cela signifie pour ces deux super-femmes badass d’être en couple », a-t-elle poursuivi.

»Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special » arrivera sur HBO Max le 9 février.