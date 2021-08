Où vit Elon Musk ? Photos et vidéo de sa nouvelle petite maison

Juste au moment où vous pensiez que l’un des hommes les plus riches du monde entier ne pouvait pas devenir plus bizarre, Elon Musk a décidé de frapper à nouveau.

Musk, 50 ans, vivrait dans une petite maison qui ressemble plus à une luxueuse maison de jeu qu’à la résidence d’un homme adulte.

Où vit Elon Musk ?

Le Technoking de Tesla vit maintenant dans une petite maison, apparemment.

Musk vivrait dans une nouvelle maison à Boca Chica, au Texas, qu’il loue à son entreprise, SpaceX.

La petite maison préfabriquée mesure un total de 375 pieds carrés, se vend 49 500 € (ou 250 €/mois) et a été conçue par la startup Boxabl de Las Vegas.

Et pour rendre les choses plus intéressantes, le modèle, connu sous le nom de Casita, aurait déjà une liste d’attente estimée à 47 000 personnes.

Cette visite vidéo du modèle Casita de Boxabl offre un aperçu de la nouvelle maison de Musk.

On ne sait pas si Musk a des actions dans la société, mais que voudrait faire quelqu’un avec une valeur nette de 181,2 milliards de dollars avec une petite unité de logement comme celle-ci ?

Ou mieux encore, quel est le raisonnement de Musk pour cela ?

En août 2020, SpaceX a déclaré qu’il envisageait de construire un complexe dans le sud du Texas, l’intention derrière cela étant de transformer « Boca Chica en un » port spatial du 21e siècle « » – alias Starbase, Texas.

Elon Musk s’est engagé à vendre toutes ses maisons en 2020.

Le 1er mai 2020, Musk a tweeté : « Je vends presque tous les biens physiques. Ne possédera aucune maison.

Et, au fil du temps, Musk a tenu sa parole.

Musk a vendu une série de trois manoirs Bel Air adjacents pour un total combiné de 40,9 millions de dollars au cours de 2020, annonçant qu’il déménagerait au Texas.

« Vous n’avez pas besoin d’argent », a tweeté Musk dans une réponse à quelqu’un lui demandant pourquoi il ferait une telle chose.

« Je me consacre à Mars et à la Terre. La possession ne fait que vous alourdir », a-t-il poursuivi.

Dieu merci, il a tout cet argent pour s’élever – et directement dans l’espace.

On pense que Musk possède toujours un manoir à San Francisco.

Malgré son exode massif de l’immobilier, Musk détient peut-être toujours une propriété.

En juin 2021, il a confirmé qu’il possédait toujours une maison à Hillsborough, en Californie, qu’il louait pour des événements.

Une semaine plus tard, il a informé ses abonnés de la nouvelle qu’il vendrait également cette maison et qu’il souhaitait qu’elle soit vendue à une grande famille.

Le domaine de 16 000 pieds carrés, 9 chambres et 9,5 salles de bain a été inscrit pour 37,5 millions de dollars le même mois, mais a été retiré du marché en novembre.

On ne sait pas si Grimes et bébé X Æ A-XII vivent également dans la petite maison.

Aucune information concrète ne circule concernant le statut résidentiel du partenaire de Musk, Grimes, et de leur fils X Æ A-XII Musk.

Les publications sur ses comptes de médias sociaux au cours des derniers mois montrent des chambres et des piscines qui ne semblent certainement pas adaptées à une petite maison.

En février, la musicienne a tweeté qu’elle habitait à Austin, à environ 369 miles (ou 5,5 heures de voiture) de Boca Chica.

Moins d’un mois plus tard, Musk a posté une photo de lui avec Grimes et le petit X Æ A-XII dans Starbase, mais on ne sait pas si sa petite amie et son fils étaient en visite ou emménageaient.

De même, il est prudent de supposer que les 5 autres enfants de Musk avec son ex-femme Justine Wilson ne résideront pas très facilement dans la petite maison.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop pour YourTango. Elle a obtenu son MFA en création littéraire de l’Iowa Writers’ Workshop. Son travail a été publié dans The Iowa Review, BOAAT, Gulf Coast, Black Warrior Review, The Columbia Review et New York Tyrant.