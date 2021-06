Quel est le salaire de Tom Hiddleston pour Loki et sa succession actuelle ?

Tom Hiddleston a connu un changement incroyable dans sa vie depuis qu’il a commencé à participer à la Univers cinématographique Marvel, Interprétation Loki. Cette semaine, sa série est arrivée sur le service de streaming Disney +, qui a été bien accueillie par les fans. Pour avoir donné vie au méchant le plus aimé de la franchise, il a facturé une somme incroyable. A combien se calcule votre équité ?

Loin d’agir, le grand talent de la star actuelle du MCU est entré dans sa jeunesse lorsqu’il a excellé en lettres, en sciences et en mathématiques. Cela l’a amené à étudier à l’Université de Cambridge, où il a reçu les honneurs en études classiques. Pendant ce temps, il a été découvert par une agence qui l’a amené à faire partie d’une pièce de théâtre, et à partir de là, il a commencé un nouveau chemin.

Dans merveille, a commencé par incarner l’antagoniste dans Thor (2011) et était le principal rival des Avengers dans Les Vengeurs (2012). Sans grande compréhension pour certains, il est devenu l’une des figures les plus appréciées des fans du monde entier. Son rôle a été complété par plus de participations : Thor: Le Monde des Ténèbres, Thor : Ragnarok, Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie.

Nous l’avons actuellement comme la star de sa propre émission de télévision. Étant une partie importante d’une franchise, elle reçoit beaucoup d’argent : selon les rapports de Valeur nette des célébrités, l’acteur a gagné 160 000 € pour Thor (2011) et 800 mille dollars en Les Vengeurs (2012). Pour la conclusion de la saga Infinity, avec Avengers : Endgame (2019), aurait facturé environ 8 millions de dollars.







Si l’on parle d’un patrimoine total actuel, le site affirme qu’il peut avoisiner les 25 millions de dollars. Si on le compare aux salaires de Robert Downey Jr. et Chris Evans, il est faible, mais c’est parce qu’il n’a pas autant de minutes que les super-héros dans chacun des projets MCU. Jusqu’à présent, on ne sait pas combien il gagne pour la série de Loki au Disney+, mais nous parlons sûrement d’un grand nombre, puisque maintenant il est la star principale.