Green Day se produira lors d’un spectacle pré-Super Bowl | 45S

Retour aux anciennes méthodes. jour vert a annoncé en grande pompe et cymbales son retour sur scène pour le plus grand plaisir de tous ses fans, car ils seront présentés dans un spectacle pré-Super Bowl, l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année et bien connu également pour son spectacle à la mi-temps.

Dans un post téléchargé sur les réseaux sociaux, le groupe a rendu compte de cet événement qui sera diffusé virtuellement et cela les a certainement très excités.

« Excité d’être enfin de retour sur scène! », Vous pouvez lire dans la publication où ils indiquent qu’ils joueront au Honneurs NFL ce samedi, un jour avant super Bowl.

Comme tu le sais, The Weeknd pour participer au célèbre spectacle de mi-temps du Super Bowl, consacrant ainsi l’une de ses plus grandes réalisations de sa carrière musicale. Cependant, Il a été révélé que le chanteur avait payé 7 millions de dollars de son propre argent pour faire de cette émission une réalité..

De même, il y a beaucoup engouement dans l’événement parce que il y a de grandes chances que Daft Punk soit présenté dans l’émission en raison d’une fuite des chansons que The Weeknd chantera, nous ne pouvons donc attendre que dimanche si cela pourrait devenir une réalité.