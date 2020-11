iPhone 12 mini dans le démontage: Apple a tout réduit

L’iPhone 12 mini est plus petit que ses frères modèles – mais cela signifie-t-il également qu’il y a moins de technologie ou une technologie allégée à l’intérieur? IFixit voulait le savoir avec un démontage du smartphone Apple.

Après l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, c’était au tour de l’iPhone 12 mini et a dû faire face au démontage d’iFixit. L’atelier de réparation a découvert quels composants Apple avaient rétréci pour les accueillir dans le plus petit boîtier. Après tout, l’iPhone 12 mini est équipé du même processeur A14 que les autres nouveaux iPhones et prend également en charge la 5G.

iPhone 12 mini: batterie plus petite, moteur Taptic plus petit

Le démontage confirme ce à quoi il fallait s’attendre: afin de loger sa technologie haut de gamme dans un boîtier plus petit, Apple a réduit la batterie, entre autres. Alors que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont la même batterie de 10,78 Wh, l’iPhone 12 mini ne dispose que de l’espace pour une batterie de 8,57 Wh. Mais c’est encore beaucoup plus que l’iPhone SE avec son stockage d’énergie de 6,96 Wh. Les amateurs ont également découvert que le Taptic Engine de l’iPhone 12 mini est également plus petit. Le moteur déjà très compact pour le retour haptique a été réduit de 25% pour une utilisation dans le plus petit iPhone 12. Il y a aussi un petit haut-parleur à bord.

Qu’en est-il de la réparabilité?

Le démontage montre qu’Apple a exploité chaque millimètre afin de pouvoir utiliser la meilleure technologie possible dans l’iPhone 12. Et cela semble être un bon succès, selon iFixit, les composants individuels s’intègrent parfaitement dans le boîtier. Pourtant, le plus petit iPhone obtient le même score de réparabilité que ses grands frères – 6 points sur 10.

Les réparations de l’écran et le remplacement de la pile, qui sont particulièrement courants, sont relativement faciles à réaliser. La plupart des composants sont également suffisamment modulaires pour être faciles à échanger. Cependant, les propres vis d’Apple et la résistance à l’eau améliorée rendent les réparations plus difficiles. Autre point de critique: le boîtier en verre est si fragile qu’une seule goutte peut nécessiter de remplacer l’avant et l’arrière.