10 séries à regarder si vous avez aimé « From scratch » de Netflix

« À partir de zéro » (« From Scratch ») est récemment arrivé sur Netflixmais son histoire mignonne a réussi à conquérir une partie du public. Si vous avez déjà fini de regarder la série et recherchez quelque chose de similaire, voici la liste des programmes similaires.

La série avec Zoe Saldaña et Eugenio Mastrandrea Il est basé sur le livre autobiographique « From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home » de Tembi Locke.

Raconte l’histoire de Amy et Lino, qui se rencontrent lors d’un voyage en Italie, ils finissent par tomber amoureux et emménager ensemble. Bien que l’histoire semble très clichée, elle n’a rien à voir avec le terrible Film Netflix « Romance à Vérone ». Il a de nombreux autres thèmes en plus de la romance, tels que l’amour de l’art, la recherche de soi, la famille, la mort et le chagrin.

Pour cette raison, nous avons développé un sélection de dix séries qui partagent certains ou plusieurs aspects avec « De zéro ».

QUELLE SÉRIE POUVEZ-VOUS REGARDER SI VOUS AIMEZ « FROM ZERO » ?

10. « Désolé pour votre perte » (2018-2019)

« Sorry For Your Loss » suit l’histoire de Leigh Shaw (Elizabeth Olsen) qui voit sa vie bouleversée après la mort de son mari. Goûter le processus de deuil que vous devez traverser et laissera certainement plus d’une personne dans le public pleurer.

La série a été créée par Kit Steinkellner et créée le 18 septembre 2018. Après sa deuxième saison, Facebook Watch l’a annulé.

Elizabeth Olsen joue dans la série « Sorry for Your Loss » (Photo : Facebook Watch)

9. « La femme du voyageur temporel » (2022)

« La femme du voyageur temporel » (« La femme du voyageur temporel » en espagnol) après avoir eu une première rencontre terrible, Henry (Theo James) et Clare (Rose Leslie) tentent à nouveau de sortir ensemble pour un deuxième rendez-vous. Les épisodes suivront l’histoire d’amour et de relation du couple, compliquée par la capacité d’Henry à voyager dans le temps..

La série Il est basé sur le roman du même nom d’Audrey Niffenegger. et a été développé par Steven Moffat. Il a été créé sur HBO le 15 mai 2022 et Il ne se compose que d’une saison de six épisodes..

8. « Six pieds sous terre » (2001-2005)

« Six pieds sous terre » (« Six pieds sous terre » en espagnol) explore des thèmes similaires à « Desde cero » tels que la mort, l’amour et le deuil. L’histoire tourne autour la famille Fisher, propriétaire d’une entreprise funéraire. Grâce à l’utilisation de l’humour noir, chaque personnage cherchera qui il est vraiment.

La série a été créée par Alan Ball et créée le 3 juin 2001 sur HBO. Il se compose de cinq saisons et un total de 63 épisodes. Chaque chapitre commence par la mort d’un personnage et les funérailles qui ont lieu dans les locaux des protagonistes.

7. « La vie » (2018)

« Vida » est basé sur la nouvelle « Pour Vida » par Richard Villegas Jr. Suivez l’histoire de deux soeurs Chicana, Emma et Lyn, qui a grandi dans l’est de Los Angeles. En raison du destin, ils sont contraints de retourner dans leur ancien quartier et d’affronter le passé. Chacun doit traverser un voyage après avoir découvert la véritable identité de sa mère.

La série a été créée par Tanya Saracho et créée le 6 mai 2018 sur Starz. Se compose de trois saisons et un total de 22 épisodes.

Melissa Barrera et Mishel Prada jouent dans la série « Vida » (Photo : Lionsgate Television)

6. « Après la vie » (2019-2022)

« After Life » part de l’affirmation selon laquelle ce qui rend la mort douloureuse n’est pas la mort, mais l’amour que nous avions pour cette personne. L’histoire tourne autour de Tony (Ricky Gervais), dont femme meurt d’un cancer du sein. Après avoir caressé l’idée du suicide, il décide que sa revanche sera de dire et de faire ce qu’il veut, vivant essentiellement sans filtre.

La série britannique a été créée par Ricky Gervais et créée le 8 mars 2019 sur Netflix. Se compose de trois saisons et a un total de 18 épisodes.

5. « Emily à Paris » (2020-présent)

« Emily in Paris » (« Emily in Paris » en espagnol) partage avec « From scratch » un le protagoniste américain qui voyage à l’étranger et doit vivre un fort choc culturelEn attendant, elle essaie de se retrouver. Dans le cas de cette émission, Emily Cooper (Lily Collins) se rend à Paris – au lieu de Florence – à cause de un emploi dans une agence de publicité. Vous devrez vous faire de nouveaux amis, rencontrer de nouveaux amis et vivre de nombreuses aventures.

La série a été créée par Darren Star et créée le 2 octobre 2020 sur Netflix. Jusqu’au moment, Il a deux saisons et un total de 20 épisodes.mais fin 2022 il sortira le troisième versement.

Lily Collins joue dans la série Netflix « Emily à Paris » (Photo : Netflix)

4. « C’est nous » (2016-2022)

« This is Us » est une émission qui promet de vous faire pleurer dans presque tous les épisodes. L’histoire tourne autour la vie de famille de plusieurs personnes qui ont des anniversaires le même jour. D’un côté, il y a Jack (Milo Ventimiglia) et Rebecca Pearson (Mandy Moore), un couple marié qu’elle est sur le point d’avoir des triplés ; Kévin (Justin Hartley) un acteur populaire faire face à une crise personnelle; Kate (Chrissy Metz) une fille en surpoids qu’elle est obsédée par la perte de poids ; et Randall (Sterling K. Brown), qui vient de retrouver son père biologique.

La série a été créée par Dan Fogelman et créée le 20 septembre 2016 sur NBC. Se compose de six saisons et un total de 106 épisodes. Il est disponible sur Prime Video.

3. « Amour moderne » (2019-2021)

« Modern Love » est un drame d’anthologie qui explore une histoire d’amour différente dans chaque épisode, mais pas dans le style fantastique des châteaux et du prince charmant. La romance est vue à travers une lentille beaucoup plus réelle, mais les autres formes d’amour sont également montréescomme celui des amis, de la famille et même envers soi-même.

La série est basée sur une chronique hebdomadaire du même nom dans le New York Times et a été portée sur les écrans par John Carney. Il a été créé le 18 octobre 2019 sur Prime Video. Se compose de deux saisons et un total de 16 épisodes.

2. « La parentalité » (2010-2015)

La parentalité compte l’histoire de la famille Braverman, y compris trois générations. Chaque membre aura ses propres conflits, qui seront entrelacés avec le reste du clan.

La série a été développée par Jason Katims et créée le 6 mars 2010 sur NBC, bien qu’elle soit basée sur le film de 1989 du même nom. six saisons et un total de 103 épisodes.

1. « L’ours » (2022-présent)

« The Bear » partage de nombreux éléments avec « Desde Cero »: la mort d’un être cher, l’amour de la cuisine, un jeune chef qui doit recommencer à zéro. Carmy (Jeremy Allen White) avait déjà réussi à être un chef renommé dans un restaurant important, mais doit rentrer chez lui à Chicago pour diriger le petit sandwich de sa famille après le suicide de son frère. Il doit se battre pour transformer le magasin et lui-même.

La série a été créée par Christopher Storer et créée le 23 juin 2022 sur FX et Hulu. Jusqu’au moment, Il se compose d’une saison de huit épisodes, mais il a déjà été confirmé qu’il sera renouvelé pour un deuxième volet..