Grammy 2021: Ce sont les 7 meilleures présentations de la soirée | 45S

En soi, l’un des points forts des cérémonies Grammy sont les présentations que les artistes y font, car étant devant les yeux du monde entier, ils s’efforcent plus que jamais de nous éblouir. Dans cette édition, cette section a pris encore plus d’importance car, en raison de la pandémie, les artistes n’ont pas présenté de spectacles avec des budgets aussi importants depuis un certain temps.

C’est ainsi que nous avons pu voir Bad Bunny, Billie Eilish, Black Pumas, Brandi Carlile, Brittany Howard, BTS, Cardi B, Chris Martin, DaBaby, Doja Cat, Dua Lipa, HAIM, Harry Styles, John Mayer, Lil Baby, Maren Morris, Megan Thee Stallion, Mickey Guyton, Miranda Lambert, Post Malone, Roddy Ricch et Taylor Swift font de leur mieux pour le public.

Cependant, toutes les étoiles du ciel ne brillent pas de la même façon. Il y avait ceux qui se distinguaient par leur musique ou leur production gigantesque. Passons ensuite en revue les 7 meilleures performances de la soirée Grammy 2021.

7. Megan Thee Stallion et Beyoncé

La performance est au niveau de la production de Cardi B, et ne la surpasse que parce que Cardi B a utilisé la lecture (attention, ce n’est pas mal, mais disons qu’offrir uniquement la danse diminue en quelque sorte la difficulté). Pour clarifier cela, il convient de noter que les deux étaient des spectacles visuels luxueux. En particulier, cette performance s’accordait très bien avec les paroles et le rythme de «Savage», le thème joué.

Désolé, c’est le meilleur enregistrement que nous ayons trouvé.

6. Harry Styles

Dans sa scène solo, Harry Styles a beaucoup mûri. Dans la nuit du 15 mars, il a montré beaucoup de force et de puissance pour remplir le rôle du protagoniste. Entouré d’un grand groupe, l’ancien One Direction a ouvert la principale cérémonie de remise des prix avec sa chanson «Watermelon Sugar» et l’a franchement cassée.

5. Billie et Phineas Eilish

Les frères Eilish ne sont plus surprenants, nous sommes habitués à ce qu’ils excellent dans presque tout ce qu’ils veulent. Immergés dans une atmosphère sombre et attachante, ils ont interprété «tout ce que je voulais», une chanson qui à la fin de la soirée recevrait la reconnaissance du meilleur enregistrement de l’année. Bien qu’elle n’ait pas de chorégraphie surprenante ou d’effets visuels incroyables, la présentation a pleinement transmis le sentiment de tristesse et de nostalgie.

Non, il n’y a pas eu d’enregistrements complets.

4. Bruno Mars et Anderson Paak

Bien qu’ils ne fassent pas à l’origine partie de la sélection officielle des performances, le duo Silk Sonic, composé de Bruno Mars et Anderson Paak, s’est approprié la scène en jouant pour la première fois en direct leur chanson « Leave The Door Open ». La chorégraphie, l’énorme capacité vocale des deux principaux interprètes et de leurs choristes suppléants les placent sur la liste des temps forts.

Comme si cela ne suffisait pas, plus tard dans la soirée, ils ont repris «Good Golly, Miss Molly» de Little Richard en hommage au pionnier du rock.

3. BTS

Ce que ces gars font est fou. Comme des robots parfaitement synchronisés, ils sont partis de l’intérieur du bâtiment, traversant les pièces et les escaliers pour finir sur le toit et donner la fin épique à laquelle tout le monde s’attendait. S’il est vrai qu’il y a eu de légers désaccordages dans les voix, on ne peut pas en blâmer autant compte tenu de l’agitation qu’ils ont dû être lors de cette présentation. C’est paresseux de penser à combien ils ont dû répéter pour parvenir à une telle coordination.

Il est très difficile de trouver des enregistrements de qualité …

2. Dua Lipa

Pop et glamour à son meilleur. Dua Lipa a brisé la malédiction du meilleur nouvel artiste et cette année s’est avérée ne pas être une étoile filante. La chanteuse britannique a ébloui sur scène avec sa performance renforcée par des éclairages et autres effets de production. Cela a commencé par «Lévitation» et s’est terminé énergiquement par «Ne commencez pas maintenant». La complexité et la rigueur de la présentation sont admirables. Il a même fait danser Bad Bunny et Jay Cortez, qui regardaient le spectacle de près.

1. Taylor Swift

Mise en scène incroyable et présentation impeccable. Au milieu d’une forêt paradisiaque, Taylor Swift a commencé à interpréter sa chanson « Carding ». Una vez completo el ambiente de fantasía nos trasladó a un cuarto acogedor con su “August” y para el final apoteósico “Williow” completó la magia y naturaleza características de ‘Folklore’, el álbum por el que la artista recibió el Grammy a Mejor Álbum de l’année.