Exclusif: Hero Collector tire pour la Lune avec les nouveaux vaisseaux spatiaux moulés sous pression ‘Space: 1999’

En tant qu’enfant des années 1970, peu de séries télévisées de science-fiction avaient plus d’impact sur mon jeune cerveau que « Space: 1999 ». l’importation britannique en direct des créateurs de « Thunderbirds » Gerry et Sylvia Anderson.

L’aventure d’action pré- « Star Wars » mettait en vedette Martin Landau, Barbara Bain et Barry Morse en tant que membres de Moonbase Alpha, qui ont bravé les périls de l’espace lointain après que des explosions nucléaires aient éjecté la lune de l’orbite terrestre et l’ont fait dériver dans la galaxie. Il n’a duré que deux saisons (1975-1977) mais a fait des impressions durables avec sa narration tendue et ses effets visuels étonnants.

Pour retrouver la magie de « Space: 1999 », Collectionneur de héros Eaglemoss sort la première d’une série de figurines de collection moulées sous pression de ce classique influent, à commencer par le mémorable transport Eagle One. La société basée en Angleterre se spécialise dans les répliques d’accessoires, de statuettes, de véhicules miniatures et de modèles de vaisseaux spatiaux détaillés vus dans des franchises de la culture pop comme « Alien », « Star Trek », « Battlestar Galactica », « James Bond », « Retour vers le futur », « » Harry Potter « et » Ghostbusters « .

Voici la description officielle:

« Cette nouvelle série de modèles moulés sous pression très détaillés donne vie aux nombreuses variantes du vaisseau héros de la série: le Eagle One! Conçu par Brian Johnson, directeur de SFX, lauréat d’un Oscar ( » Alien « , » Star Wars « , 2001 : A Space Odyssey « ), cette navette emblématique était le principal moyen de transport de l’équipage.

« Presque 10 » de longueur, chacun des modèles Eagle One sera accompagné d’un magazine compagnon rempli d’informations de conception, d’interviews et d’autres détails. L’Eagle One avait plusieurs configurations alternatives dans la série, qui verront leur temps sous les projecteurs dans la nouvelle série de Hero Collector – à commencer par son module de transport, utilisé pour déployer des équipages vers et depuis des mondes extraterrestres. Le classique Eagle One Transporter sera disponible pour la première fois en juillet 2021, puis d’autres dans les mois à venir! «

Le vaisseau spatial emblématique Eagle Transporter de « Space: 1999 » sera mis en vente à l’été 2021. (Crédit d’image: Hero Collector)

« En tant que personne qui a grandi en regardant » Space: 1999 « et qui viendrait voler dans la pièce lorsque cette chanson à thème groovy a commencé, c’est un réel plaisir de présenter l’emblématique Eagle One Transporter aux nombreux fans de la série dans le monde entier, » Eaglemoss Hero Collector Brand Le manager Chris Thompson a dit à 45secondes.fr.

« Non seulement nous donnerons vie à d’autres variantes de ce vaisseau classique, mais cela marque notre première incursion dans les mondes riches de Gerry et Sylvia Anderson, qui ont tant occupé mon enfance. J’espère que d’autres personnes apprécieront ces Eagles. autant que nous le faisons, et que nous aurons l’occasion de voir d’autres navires classiques prendre leur envol au cours des mois et des années à venir. «

Les fans et les collectionneurs de « Space: 1999 » peuvent apprendre les détails de la précommande, y compris des informations sur la prochaine configuration d’Eagle One, à l’adresse www.herocollector.com et www.eaglemoss.com .

