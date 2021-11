Black Panther : Wakanda Forever reprendra le tournage en janvier avec Letitia Wright

Forever peut encore être encore long à venir. Du moins, c’est ce que les chefs de Marvel ont transmis aux acteurs et à l’équipe de Panthère noire : Wakanda pour toujours. Il a été révélé vendredi que Kevin Feige, Louis D’Esposito et Nate Moore ont envoyé un long message conjoint, vu ci-dessous, annonçant une interruption du film alors que la star Letitia Wright se remet de blessures qui sont maintenant connues pour être un peu plus graves que Signalé précédemment.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’actrice a été blessée lors d’une cascade lors d’un tournage à Boston en août dernier. Elle n’a pas été absente longtemps, et à en juger par le hiatus et maintenant l’étendue désormais connue des blessures (fracture à l’épaule et commotion cérébrale), cela aurait peut-être dû être le plan. Le tournage devrait reprendre avec son implication en janvier, mais pour l’instant, les acteurs et l’équipe sont excusés afin que l’actrice puisse récupérer. La pause a officiellement commencé.

Au moment d’écrire ces lignes, la date de sortie de Panthère noire : Wakanda pour toujours est debout pour le 11 novembre 2022, une date à laquelle le film a déjà été retardé après que Disney a fait plusieurs ajustements plus tôt dans l’année. Il devrait rester à cette date, mais on ne sait jamais avec des retards, surtout des retards de deux mois. L’important ici, cependant, est que Letitia récupère correctement et se sente mieux. Vous trouverez ci-dessous la déclaration qui a été envoyée aux acteurs et à l’équipe et obtenue par Deadline :

« Alors que nous nous arrêtons pour les vacances, nous voulions envoyer une note de remerciement et d’appréciation pour le travail acharné de l’ensemble de nos acteurs et de notre équipe, ainsi qu’une mise à jour sur le calendrier. D’abord et avant tout, ce projet est exceptionnel et nous savons que le public est impatient de le voir. Nous ne pourrions être plus excités de terminer ce film et de le partager avec le monde l’année prochaine. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous amener à cet endroit.

Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés ici sans quelques revers. Diriger une production de cette envergure au milieu d’une pandémie n’est pas une tâche facile, et vous êtes resté diligent et professionnel tout au long. De plus, comme vous le savez tous, Letitia a eu un accident effrayant sur notre plateau lors d’une cascade en août. C’était un rappel de l’importance de la sécurité à tout moment dans notre travail, que nous savons que vous comprenez et auquel vous vous engagez. Ce que nous pensions au départ être des blessures mineures s’est avéré être beaucoup plus grave, Letitia souffrant d’une fracture critique de l’épaule et d’une commotion cérébrale avec des effets secondaires graves. Cela a été un processus douloureux et Letitia est rentrée chez elle en convalescence avec ses médecins et le soutien de sa famille.

Nous avons ajusté notre calendrier de production pour qu’elle ait le temps de guérir, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose sans Shuri ! Nous voulons également remercier Letitia pour tout ce qu’elle fait pour revenir sur le plateau – nous savons à quel point elle aime ce rôle, à quel point cela a été difficile pour elle de s’absenter et à quel point elle travaille dur pour récupérer le plus rapidement possible. Nous attendons avec impatience son retour et nous savons que nous reviendrons tous plus forts ensemble.

Veuillez être à l’affût pour plus d’informations sur votre date précise de retour au travail. Pour l’instant, nous sommes dans les temps pour reprendre le tournage – avec Letitia – en janvier 2022. Nous sommes tous concentrés sur la finition du film avec excellence, honorant ainsi la mémoire de notre cher frère Chadwick. Nous sommes ravis de partager Panthère noire : Wakanda pour toujours avec le monde, confiants que les défis que nous avons surmontés ensemble en équipe rendront le film encore plus percutant. Prenez soin de vous et profitez des vacances. »

Panthère noire : Wakanda pour toujours est toujours prévue pour une date de sortie en salles le 11 novembre 2022. Meilleurs voeux à Letitia Wright avec son rétablissement continu. La rumeur veut que Wright’s Shuri assumera le rôle de la nouvelle Black Panther pour honorer T’Challa, un personnage qui ne sera jamais refondu dans l’univers cinématographique Marvel. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





