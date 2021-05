L’artiste légendaire à la retraite Drew Struzen n’a pas créé l’affiche de la croisière dans la jungle de Disney

En ce qui concerne les affiches de films emblématiques, il y a un nom qui est synonyme de certains des plus mémorables de tous les temps, mais Drew Struzan n’est pas sorti de sa retraite pour créer le nouveau Croisière dans la jungle affiche pour le film basé sur le parc d’attractions de Disney, pour une bonne raison.

De nombreux fans du travail de Struzan ont insisté sur le fait que l’artiste était responsable de l’œuvre d’art pour l’une des dernières offres de la Maison de la souris, à tel point que l’artiste lui-même a ressenti le besoin de rétablir les faits sur son compte Twitter.

« Non, je ne suis pas sorti de ma retraite pour illustrer la nouvelle affiche #JungleCruise pour Disney … J’y suis allé, j’ai fait ça. »

Drew Struzan faisait référence à ses travaux antérieurs sur Tarzan l’homme singe dans les années 80, ce qui, selon lui, était manifestement très dans la même veine, publiant même cette œuvre d’art dans le tweet, et qui voudrait sortir de sa retraite pour faire quelque chose qu’il a déjà couvert il y a des années.

Au cours des quarante dernières années, Struzan a créé certaines des affiches de films les plus emblématiques et les plus immédiatement reconnaissables, mais vous ne saurez pas nécessairement qu’elles étaient toutes l’œuvre du même artiste. Une liste restreinte de son travail comprend plusieurs Guerres des étoiles épisodes, le Indiana Jones films, le Retour vers le futur trilogie, Harry Potter à l’école des sorciers, les différents Muppet films, Accrocheret des affiches fantastiques pour The Thing de John Carpenter.

Quand vous regardez l’effet de montage que Struzan utilise dans nombre de ses affiches de films d’aventure, il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi certains penseraient que Croisière dans la jungle l’affiche était son travail. Il y a certainement un hommage à son style au moins évident, si rien d’autre, que certains n’ont pas tardé à souligner en réponse à son message. Il y en a cependant qui ont retenu autre chose. Struzan était derrière les affiches de chaque Indiana Jones film, y compris le tardif Crâne de cristal suite, il en va de même pour sa réponse « fait ça, été là » à Croisière dans la jungle signifie qu’il ne plongera pas dans la palette de l’artiste une fois de plus quand Spielberg viendra frapper pour Indiana Jones 5?

De Disney Croisière dans la jungle est la dernière tentative de la société de tirer profit de l’un de ses longs trajets dans le parc, et nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé quand ils ont fait de même avec Pirates des Caraïbes, alors pourquoi n’essaieraient-ils pas de frapper à nouveau l’or? Cette fois, nous avons Dwayne Johnson et Emily Blunt dans les rôles principaux, prenant pour mission de trouver l’Arbre de Vie, qui aurait des pouvoirs de guérison, à travers une jungle, sur un bateau de croisière fluviale. C’est presque comme s’ils vous disaient tout dans le titre. Juste comme pirates des Caraïbes, l’histoire est fabriquée autour de l’action qui se déroule pendant le trajet, il y a donc beaucoup d’animaux sauvages à affronter, tandis que le film ajoute également des Allemands venus chasser également l’arbre. Il n’est pas étonnant que les gens pensent que Drew Struzan était derrière l’affiche, car cela pourrait presque être édulcoré Indiana Jones aventure en devenir.

Croisière dans la jungle arrive en salles et sur Disney + Premier Access le 30 juillet.

Sujets: Croisière dans la jungle