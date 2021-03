Harry Styles et Taylor Swift sont-ils amis? Haylor se réunit aux Grammys

Taylor Swift et Harry Styles ont parcouru un long chemin depuis leur rupture dramatique en 2013, et il semble maintenant que le couple anciennement connu sous le nom de Haylor ait officiellement mis le passé derrière eux.

Les ex célèbres talentueux se sont soutenus par des applaudissements, des acclamations et même une discussion amicale aux Grammy Awards de cette année, et oh combien nous avons manqué des moments de remise de prix non virtuels comme celui-ci!

En tant que nominés et interprètes, ces deux-là faisaient partie de la foule limitée et socialement éloignée de l’événement. Mais même la distanciation sociale ne pouvait les empêcher de se montrer un peu d’amour.

Swift était debout à applaudir quand il a été annoncé que Styles remporterait le Grammy de la meilleure performance pop solo pour son tube, « Watermelon Sugar », une catégorie pour laquelle elle était également nominée.

Ces deux-là ont vraiment parcouru un long chemin depuis l’époque où Swift a été surpris en train de chuchoter «Shut the f-up» alors que Styles et ses camarades de groupe One Direction acceptaient un MTV VMA en 2013.

Sans parler de la performance emblématique de Swift aux Grammy Awards cette même année, au cours de laquelle elle a imité un accent britannique en interprétant « We Are Never Ever Getting Back Together », ce qui a amené beaucoup à croire qu’elle prenait un coup à peine voilé à Styles.

Les deux se sont rencontrés fin 2012 avant de se séparer pour des raisons inconnues.

On pense que leur relation très médiatisée mais brève s’est terminée vers le réveillon du Nouvel An, lorsque Swift a été photographié en train de quitter une île après s’être séparé de Styles pendant leurs vacances ensemble.

Huit ans et de nombreuses chansons plus tard, ces deux-là semblent s’être tous les deux éloignés de leurs différences.

Et s’encourager de loin n’était pas tout ce qui avait enthousiasmé les fans de l’ancien couple hier soir.

Malgré leur rupture désordonnée, les fans soupçonnent depuis longtemps que ces ex étaient en bons termes et leur interaction avec les Grammys semble confirmer cette bonne nouvelle.

Styles a toujours été prompt à louer le talent artistique de Swift lorsqu’on l’interroge sur elle, suggérant qu’il n’y a pas de « mauvais sang » entre eux (excusez le jeu de mots).

Swift a retourné la faveur sous forme musicale avec son tube de 2014 qui n’était pas si subtilement intitulé « Style » et contenait de nombreuses références à l’ancien membre de One Direction. Cette chanson était beaucoup plus flatteuse que certaines de ses autres anciennes musiques inspirées, amenant de nombreux fans de Haylor à embrasser ces deux-là et leur amitié platonique.

Cependant, jusqu’à la 63e cérémonie des Grammy Awards la nuit dernière, il n’y avait eu aucune observation réelle de l’amitié de Swift et Styles en action, juste quelques théories de fans bizarres, dont une sur les deux artistes qui auraient commis un homicide involontaire coupable.

Maintenant, dans les coulisses, des images de Swift et Styles ont discuté pendant une pause publicitaire aux Grammys.

Dans le clip, Swift et Styles peuvent être vus engagés dans ce qui semble être une conversation amicale ensemble lors de la remise des prix.

La paire a gardé ses masques pendant la majeure partie de la discussion, il est donc peu probable que même les meilleurs lecteurs labiaux puissent déchiffrer la plupart de celui-ci pour nous.

Cependant, leurs masques se sont détachés assez longtemps pour que nous puissions voir le couple sourire et partager un rire, nous pouvons donc au moins confirmer que cela ne semble pas être l’une de ces situations de type «conversations passives-agressives avec votre ex» !

Les fans ont spéculé sur ce qu’ils pensaient avoir discuté de Swift et Styles, avec des suppositions allant de discussions sur une éventuelle collaboration à des complots visant à commettre plus de crimes ensemble.

Peu importe ce sur quoi Swift et Styles se liaient, nous pouvons le considérer comme une victoire pour les amateurs de Haylor partout dans le monde.

Et nous ne pourrions être plus d’accord avec les paroles de Swift de 2014 – ces deux-là ne se démoderont jamais.

