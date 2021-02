« Ginny and Georgia » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la fin de la première saison de « Ginny et la Géorgie« Il est clair que l’histoire de cette famille particulière devrait se poursuivre dans une deuxième tranche, mais jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce à cet égard. Bien qu’il soit encore tôt pour cela.

PLUS D’INFORMATIONS: Que s’est-il passé à la fin de « Ginny and Georgia » et qu’est-ce que cela signifie pour la saison 2?

Pour l’instant, les critiques de la série créée par Sarah Lampert et mettant en vedette Brianne Howey et Antonia Gentry ont été favorables, même en la comparant d’une certaine manière avec les célèbres « Gilmore Girls ». Il y a donc de l’espoir pour un nouveau lot d’épisodes.

Dans une interview avec TVLine, Lampert a déclaré: «Je pense qu’une relation entre une mère et une fille, en particulier une fille adolescente, est l’une des relations de tir à la corde les plus compliquées, nuancées, désordonnées que vous ayez dans votre vie. Je pense qu’il y a de la place pour, honnêtement, des centaines d’émissions à leur sujet. Les relations mère-fille sont très intéressantes pour moi, et à chaque fête des mères, j’envoie simplement à ma mère une carte d’excuses pour ses années de lycée. «

Ginny est en colère contre sa mère pour tous les mensonges sur sa vie (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «GINNY ET GÉORGIE»?

À la fin de la première saison de « Ginny et la Géorgie», La jeune protagoniste découvre plusieurs secrets et mensonges sur sa mère, alors elle décide de s’enfuir avec son petit frère. Mais non seulement elle veut fuir la Géorgie, mais elle le fait aussi à cause de ses propres problèmes: Max est en colère contre elle pour la liaison avec son frère Marcus et Hunter est déjà au courant de sa tromperie.

Pendant ce temps, la Géorgie se fiance avec Paul, qui est réélu maire, et l’enquêteur privé reçoit un appel l’informant que la Géorgie était mariée à un homme nommé Anthony Greene, qui est porté disparu.

Ginny et Austin se sont-ils vraiment échappés? Où sont-ils allés et que prévoient-ils de faire? Qu’arrivera-t-il à Ginny et Marcus? La Géorgie épousera-t-elle le maire ou une romance naîtra-t-elle entre elle et Joe? La Géorgie a assassiné Anthony Greene? Max pardonnera-t-il à Ginny? Telles sont quelques-unes des questions qu’un deuxième volet devra résoudre.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « GINNY AND GEORGIA »

La deuxième saison de « Ginny et la Géorgie»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Ginny et Georgia », série Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « GINNY AND GEORGIA 2 »

Ce sont les acteurs qui pourraient faire partie du deuxième lot d’épisodes de « Ginny et la Géorgie».

Brianne Howey comme Georgia Miller

Antonia Gentry comme Ginny Miller

Diesel La Torraca comme Austin Miller

Jennifer Robertson comme Ellen

Felix Mallard comme Marcus

Sara Waisglass comme Maxine

Scott Porter comme maire Paul Randolph

Raymond Ablack comme Joe

Mason Temple en tant que Hunter Chen

Qu’arrivera-t-il à MANG après le combat de Max et Ginny? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 «GINNY ET GÉORGIE» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Ginny et la Géorgie« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais de nouveaux épisodes devraient sortir en 2022.