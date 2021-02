Pourquoi nous méritons le podcast «  Renegades  » de Barack Obama et Bruce Springsteen maintenant plus que jamais

Deux légendes, un podcast. Bruce Springsteen et Barack Obama ont collaboré sur un nouveau podcast appelé Renegades: Né aux USA, où ils parlent d’intérêts similaires, y compris la musique et l’Amérique.

Tout au long de la pandémie, beaucoup trouvent de nouveaux passe-temps – y compris les podcasts – qui ont connu un regain de popularité depuis que tout a commencé. C’est pourquoi le nouveau podcast mettant en vedette POTUS et The Boss est un timing parfait et comporte de grandes attentes.

Après une année difficile en 2020, cette collaboration est une petite victoire dans ce que nous espérons être une meilleure année en 2021.

Alors, de quoi parle l’ancien président et la célèbre rockstar?

Les deux premiers épisodes du programme en huit épisodes ont été diffusés lundi via Spotify.

Selon Spotify, le programme est «une série de conversations entre le président Barack Obama et Bruce Springsteen sur leur vie, leur musique et leur amour durable pour l’Amérique, malgré tous ses défis».

La série commence fort avec l’ancien président et la légende du rock parlant de leur enfance, se concentrant sur leurs relations avec leurs pères, comme on le voit dans la bande-annonce, et comment la race a joué un rôle dans leur vie et dans leur entourage.

Le premier épisode de la série a en fait été enregistré quelques heures seulement après qu’Obama a fait l’éloge du héros des droits civiques et du membre du Congrès de Géorgie John Lewis.

C’était le 30 juillet, donc il y a presque six mois.

«À notre manière, Bruce et moi avons fait des voyages parallèles», a déclaré Obama dans le premier épisode.

«Nous partageons toujours une croyance fondamentale en l’idéal américain. Pas comme une fiction aérographe bon marché ou un acte de nostalgie qui ignore toutes les façons dont nous sommes tombés en deçà de cet idéal. Mais comme boussole pour le travail acharné qui nous attend en tant que citoyens. »

Selon Obama dans la bande-annonce de Spotify, ils ont enregistré le podcast à quelques kilomètres de l’endroit où Springsteen a grandi à Newark, New Jersey.

Bien qu’ils parlent de sujets plus difficiles, tels que les émeutes raciales près de la ville natale de Springsteen et l’exposition d’Obama au racisme à Hawaï, les deux parlent de la façon d’unir les Américains à l’avenir et les deux premiers épisodes comprennent des blagues légères et des conversations révélatrices qui en font une écoute formidable et informative.

Bien qu’Obama et Springsteen se soient rencontrés en 2008 dans le cadre de la campagne électorale d’Obama, les deux ne se souviennent pas exactement comment cela s’est passé ni de nombreux détails.

Heureusement, nous avons des images de la caméra de la performance de Springsteen dans la série et les deux l’étreignent sur scène.

Ce n’est probablement pas un mauvais signe qu’ils ne se souviennent pas de leur rencontre, car c’est une bonne chose quand les expériences ensemble sont si formidables qu’elles commencent à se fondre en une seule grosse boule.

Le premier épisode débute avec POTUS parlant de l’état actuel, au moment de l’enregistrement, de la division aux États-Unis qui a suscité des conversations avec son entourage.

«Pendant trois ans, j’ai dû regarder un successeur présidentiel qui était diamétralement opposé à tout ce en quoi je croyais. Et j’ai été témoin d’un pays qui semblait de plus en plus en colère et divisé au fil des jours. Puis vint une pandémie historique, accompagnée d’une riposte gouvernementale qui a entraîné des difficultés et des pertes pour des millions de personnes. Et nous a tous obligés à réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. Comment on est venu ici? Comment retrouver le chemin d’une histoire américaine plus fédératrice? Ce sujet a dominé un si grand nombre de mes conversations l’année dernière – avec Michelle, avec mes filles et avec des amis. Et l’un des amis était simplement M. Bruce Springsteen.

La production du podcast n’est pas une première pour Higher Ground Productions, qui a été fondée par Barack et Michelle Obama.

C’est le deuxième podcast original de la société, le premier ayant été «The Michelle Obama Podcast». Bien que le nom ne soit pas très créatif ni original, il s’agissait de la meilleure série de Spotify pour les mois de juillet et août pendant l’été 2020.

La sortie du podcast est arrivée à un moment très étrange mais nécessaire.

Il y a quelques semaines à peine, Springsteen faisait la une des journaux pour la nouvelle de son arrestation annoncée au début du mois. Il a été inculpé et arrêté sur CFA parmi quelques autres chefs d’accusation.

Le mercredi 24 février, il a été annoncé que les accusations de Springsteen avaient été abandonnées après que des tests aient montré que son taux d’alcool était inférieur à la limite légale.

À une époque où il a été arrêté pour DWI et a joué dans une publicité du Super Bowl, le musicien partage maintenant la vedette dans un podcast avec l’ancien président des États-Unis.

À la suite de l’investiture du président Biden et de la destitution de l’ancien président Trump, le pays a connu des moments difficiles, comme Obama en parle dans le premier épisode du podcast.

Ce podcast est venu au bon moment pour voir un ancien président faire du bien et donner un aperçu indispensable de la division du pays.

Alors que la nouvelle du podcast était publiée sur les réseaux sociaux, nombre de ses utilisateurs ont célébré et exprimé leur enthousiasme pour cette collaboration intéressante et unique.

«Obama et le patron !! Deux hommes formidables. Fais fondre mon cœur. Et ils se soucient tous les deux de nous tous et travaillent pour nous à travers leurs propres médiums. La motivation est pour de bon », a écrit un utilisateur de Twitter.

Ce podcast n’est pas le podcast dont nous avions besoin, mais c’est celui que nous méritions.

Le reste des épisodes peut être trouvé sur Spotify au fur et à mesure de leur sortie.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.