10 émissions de télévision Star Wars sont prévues à Disney + au cours des prochaines années

le Guerres des étoiles l’univers est devenu beaucoup plus grand. Plus précisément, la version de la franchise qui se développe sur le petit écran. Lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney, le studio a révélé que l’on peut s’attendre à une dizaine de nouveaux spectacles se déroulant dans une galaxie très, très lointaine au cours des prochaines années. Cela fait suite au succès de The Mandalorian, qui est devenu l’un des plus grands spectacles au monde depuis ses débuts l’année dernière.

Aucun détail supplémentaire, au moment de la rédaction de cet article, n’a été fourni, en termes de détails. Actuellement, The Mandalorian se prépare pour la saison 3 et il y a eu des indices que la saison 4 est déjà en préparation. En dehors de cela, nous savons que la série Obi-Wan Kenobi, qui ramènera Ewan McGregor en tant que Jedi emblématique, devrait commencer à tourner l’année prochaine. le Rogue One prequel show, qui ramène Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, est également actuellement en production. De plus, Lucasfilm a une série dirigée par des femmes en préparation, mais la nature du projet reste en grande partie mystérieuse pour le moment.

L’animation fera également partie du plan. À la suite de La guerre des clones finale, il a été annoncé qu’un spin-off intitulé Le mauvais lot est sur le chemin. Il y a eu des rumeurs persistantes d’autres Guerres des étoiles Projets télévisés, comme une émission de Boba Fett et un Rebelles suite. Mais avec dix spectacles attendus dans les prochaines années, cela laisse beaucoup de place pour explorer davantage la franchise d’une manière qui n’aurait peut-être pas été possible auparavant. Mais, peut-être plus important encore, on ne peut s’empêcher de se demander ce que cela signifie en termes d’avenir des films Star wars.

Tous les deux Le dernier Jedi et La montée de Skywalker se sont révélés diviseurs, à leur manière. Dans le même temps, la trilogie de la suite a également connu un succès financier au box-office. Mais il reste une grande incertitude en ce qui concerne les salles de cinéma, du moins dans un avenir immédiat. Pour l’instant, il semble Guerres des étoiles existera largement dans le domaine de la télévision sur Disney +. Mais cela ne veut pas dire que les films sont entièrement réalisés. Loin de là. Des plans, aussi mystérieux soient-ils, sont actuellement en cours pour une continuation sur grand écran de la franchise.

Actuellement, Disney a des dates de sortie pour de nouveaux Guerres des étoiles films prévus pour décembre 2023, décembre 2025 et décembre 2027. Taika Waititi, qui a travaillé sur The Mandalorian, en plus de diriger Thor: Ragnarok, a été sollicité pour co-écrire et diriger l’une de ces nouvelles entrées. À un moment donné, Le dernier Jedi Le réalisateur Rian Johnson devait également diriger une nouvelle trilogie, bien que nous ayons eu peu de mises à jour officielles sur ce projet ces derniers temps. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur les spectacles seront disponibles. Et assurez-vous de suivre le reste de notre couverture de la journée des investisseurs Disney. Vous pouvez consulter l’annonce sur le Compte Twitter Disney +.

