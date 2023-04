« Black Mirror 6 »: date de sortie, bande-annonce, épisodes, acteurs et ce que l’on sait de la nouvelle saison

Dali Rubicon 6 - Black High Gloss - la paire

Enceinte colonne DALI Rubicon 6 Vous êtes un pas de plus à la réalité Depuis plus de trois décennies, nous avons été consacrée à la poursuite de l'excellence en audio. DALI RUBICON est une nouvelle étape dans ce voyage. Conçu et fabriqué au Danemark, RUBICON est créé à la suite de la connaissance acquise à travers la série de EPICON; basé sur les conducteurs de technologies innovantes pour apporter une expérience audio Surround au plus large public possible. Avec un design simple et élégant, RUBICON élégant apporte le sentiment d'une performance live à votre domicile. Nous nous engageons: Vous trouverez une expérience fantastique pour ... La technologie derrière le Rubicon de la série Avec l'introduction du «système d'entraînement linéaire', sur la base du SMC, nous avons innové dans le haut-parleur de l'industrie. En utilisant les technologies de la SMC dans la série Rubicon, notre objectif est de créer une distorsion aussi faible que possible et de maximiser le niveau de détail même à faible volume. Avec les pilotes de self-made, et le dernier moteur à aimant de la technologie, la série Rubicon est prêt à établir de nouvelles normes pour les amateurs de salut-fi de qualité audio dans le monde entier. RUBICON 6 Technologie à faible perte Le cône utilisé dans la série Rubicon est basé sur le patrimoine de série la technologie de EPICON, et dispose d'une structure légère, rigide et inégale. Cela réduit la complexité de la partie centrale du moteur, ledit mouvement comprenant le type de piston permet de réduire considérablement la possibilité de résonance de la surface et crée une très faible distorsion dans la série Rubicon. Le caoutchouc souple extérieure faible perte doux est conçu et adapté spécifiquement pour la série Rubicon, et tous les composants sont situés dans un châssis en aluminium conçu pour une circulation d'air maximale dans le système de cône et aimant. Tweeters La série Rubicon, DALI utilise à la fois tweeter à dôme souple de travailler seul, et la configuration de tweeter hybride. Une représentation étonnante de hautes fréquences. Le cône utilisé dans la série de RUBICON est conçu pour être très léger et souple afin de réaliser une largeur de bande plus large. Ce cône est placé à l'intérieur d'un aimant en ferrite puissant qui maintient un contrôle strict de leurs mouvements. Le tweeter à ruban joue la grande dispersion et en combinaison avec le module de doux commence à travailler aussi bas que 2,5 KHz tweeter à dôme. Cette largeur de bande combinée avec l'extrême ultra-large dispersion est une partie importante de la philosophie de son DALI. Série RUBICON Type de boîtier Avant arrière Surround Gamme de fréquence (+/- 3dB) [Hz] 38-34000 Sensibilité (2,83 V / 1 m) [dB] 88,5 Impédance nominale [ohm] 4 SPL maximum [dB]: 110 Puissance recommandée amplification W 40 - 200 Les fréquences de coupure de filtre (Hz): 800 / 2.600 / 14.000 Filtre Crossover Principe 2 ½ + ½ voies Modules de haut-parleurs haute fréquence 1 x 17 x 45 mm...