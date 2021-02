NCAP vert. 25 autres modèles testés, dont les premiers hybrides rechargeables

« Les gens veulent des informations transparentes et indépendantes sur l’impact environnemental des voitures. Les résultats de ces hybrides rechargeables montrent à quel point cela est important. Nous pouvons pardonner aux consommateurs de penser cela, pour acheter une voiture avec le label » PHEV « et la garder toujours chargés, ils feront leur part pour l’environnement, mais ces résultats montrent que ce n’est pas forcément le cas.

L’Outlander montre comment un gros véhicule lourd avec une autonomie limitée est peu susceptible d’offrir un avantage par rapport à un véhicule conventionnel. D’un autre côté, Toyota, avec sa longue expérience dans la technologie hybride, a fait un travail formidable et la Prius, lorsqu’elle est correctement utilisée, est en mesure d’offrir un transport propre et efficace.

Tout dépend de la mise en œuvre et de la stratégie d’hybridation, mais ce qui est vrai pour tous les PHEV, c’est qu’ils doivent être chargés fréquemment et conduits autant que possible en utilisant la batterie pour atteindre leur plein potentiel. «