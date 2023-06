Gina Torres revient sur Netflix avec The Perfect Combination : de quoi s’agit-il et quand est-ce qu’elle sort en avant-première

Chicco Perfect 5 Bouteille Beige 0M+ Lent 150mL

Biberon Chicco Perfect5 : le biberon anti-colique révolutionnaire. C’est le seul biberon biofonctionnel qui s’adapte au rythme et à l’intensité de la succion de chaque bébé à différents moments de la journée. Grâce au système anti-colique innovant intui-flow®, il favorise naturellement la succion physiologique de chaque bébé, pour répondre à leurs besoins et offrir un maximum de confort pendant et après l’allaitement. Effet anti-colique prouvé: avec la membrane Equilibrium. L’air pénètre par la base du biberon, ne se mélange pas au lait et ne pénètre pas dans l’estomac du bébé, ce qui réduit l’irritabilité, la régurgitation, les gaz et les coliques. Rythme de succion physiologique: une alimentation fluide et régulière, sans interruptions ni pénuries d’air. S’adapte parfaitement à la bouche de bébé : tétine anti-colique Physio qui s’adapte parfaitement à la bouche de bébé et respecte le comportement naturel de succion. La valve anti-colique sur la tétine Physio ne fonctionne pas lorsque l’anneau d’intui-flow est présent, ce qui permet à la membrane Equilibrium d’activer l’action anti-colique. Trayons en silicone doux et flexibles avec finition Soft Sense, procure à bébé une sensation naturelle et agréable. Hygiène maximale et facile à nettoyer: bouteille en polypropylène avec base amovible et sans zones cachées. Stérilisable et compatible avec micro-ondes et chauffe-biberon.