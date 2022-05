Une série de suites Life On Mars est en développement

L’émission de la BBC a atterri pour la première fois en 2006 et a duré deux saisons, avant de quitter nos écrans.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, elle était centrée sur le policier Sam Tyler (joué par John Simm) qui se fait renverser par une voiture en 2006 et se réveille en 1973.

Réalisant qu’il est fermement coincé dans le passé, Tyler poursuit son travail de policier, travaillant sous DCI Gene Hunt (joué par Philip Glenister), un flic qui occupe une grande partie de son temps, tout en essayant de comprendre exactement ce qui se passe. et comment il a été renvoyé trois décennies.

L’émission a eu un spin-off, Cendres aux cendresmettant en vedette Keeley Hawes en tant qu’officier de police de la police métropolitaine qui est abattu dans l’exercice de ses fonctions et se réveille en 1981.

Et maintenant, il semble que leurs appels aient été entendus, car le scénariste et créateur Matthew Graham a maintenant confirmé que lui et sa collaboratrice Ashley Pharoah avaient terminé un scénario pour un pilote d’une suite, intitulée Lazare.