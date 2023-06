Une vie merveilleuse : C’est la FIN EXPLIQUÉE du film Netflix

Apple iMac IMAC24-MGPC3FN 256 GB Silver Puce M1 GPU8/CPU8

<div style=text-align:center"><strong>Hello, nouvel iMac.</strong> Inspiré du meilleur de l’univers Apple, transfiguré par la puce M1 et conçu pour se démarquer tout en étant parfaitement adapté à votre mode de vie. <strong>À peine 11,5 mm. </strong> Si fin, c’est fou. Premier système sur puce conçu pour Mac, la puce M1 est l’élément qui a rendu possible ce design extraordinaire. La puce M1 réunit le processeur, la carte graphique, la mémoire et plus encore. <strong>Superbe ecran Retina 4.5K</strong> Plein la vue. Et plein de détails. L’écran Retina immersif de 24 pouces d’une résolution de 4.5K affiche des détails d’une netteté et d’une précision absolues1. Son extraordinaire luminosité de 500 nits et son revêtement antireflet, le plus performant du marché, vous procurent un confort visuel et une lisibilité encore améliorés. Retouchez des photos, créez une présentation, regardez votre film préféré… Quoi que vous fassiez, l’émerveillement est garanti. <strong>Caméra FaceTime HD 1080p.</strong> Vous passez vraiment bien à l’écran. Cette caméra est la meilleure jamais intégrée à un Mac, tout simplement. Un capteur plus grand qui perçoit plus de lumière. Pour une réunion entre collègues comme pour des retrouvailles virtuelles avec vos proches, vous avez la certitude d’être toujours à votre avantage. <strong>Micros de qualité studio.</strong> Vos conversations méritent bien ça. Que vous soyez en train de discuter en vidéo avec des proches, de modifier une piste audio ou d’enregistrer un podcast, les micros de l’iMac veillent à ce que tout ce qui se dit soit d’une clarté irréprochable. Le système à trois micros de qualité studio est conçu pour limiter les retours, afin que la conversation soit plus fluide et que l’on se coupe moins la parole. La technologie de beamforming directionnel, quant à elle, aide les micros à ignorer les bruits de fond. <strong>Système audio à six haut‑parleurs.</strong> Le son ici. Là. Partout. Le système sonore de l’iMac emplit n’importe quel espace d’un son à l’amplitude extraordinaire. Et chacune de ces paires est équilibrée par un tweeter ultra‑performant. <strong>Puce M1 et Big Sur.</strong> À grande puissance, rien d’impossible. D’un côté, la puce M1, la plus puissante que nous avons jamais créée. À eux deux, ils propulsent l’iMac vers des niveaux inédits de performances, d’efficacité énergétique et de sécurité. Avec une vitesse de traitement jusqu’à 85 % plus rapide et des performances graphiques jusqu’à deux fois plus élevées que sur les iMac 21,5 pouces standard, vous pouvez utiliser des apps comme Xcode et Affinity Photo pour compiler plus vite du code ou retoucher des photos en temps réel.</div> "