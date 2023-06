« Hounds », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

Après le succès de « La gloria » et « Chevalier noir”, Netflix revient à parier sur les séries coréennes et les premières « chiens» (« Bloodhounds » en anglais). Il s’agit d’un drame d’action écrit et réalisé par Kim Joo-hwan et mettant en vedette Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Park Sung-woong et Heo Joon-ho.

la fiction que est basé sur un webtoon populaire du même nom créé par Jeong Chan raconte l’histoire de deux jeunes boxeurs qui s’associent à un usurier bienveillant pour détruire un usurier impitoyable qui s’attaque aux plus vulnérables.

Les huit épisodes de la première saison de « chiens» sont disponibles sur Netflix Ce n’est pourtant que depuis le vendredi 9 juin 2023 que les fans des productions sud-coréennes réclament déjà un second volet.

« HOUNDHOUNDS », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série coréenneCependant, d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est peu probable que l’histoire de Kim Geon-woo et Hong Woo-jin se poursuive dans un nouveau lot de chapitres.

Outre le fait que la plupart des productions asiatiques de Netflix n’ont pas plus d’une saison, le premier opus est basé sur le travail de Jeong Chan, il n’y a donc pas de matériel original pour prolonger la série écrite par Kim Joo-hwan.

A la fin de la première saison de « Hounds »Poussés par le devoir envers leurs proches, Gun-woo et Woo-jin ne reculeront devant rien pour vaincre Myeong-gil une fois pour toutes. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu et ils doivent payer un prix pour obtenir ce qu’ils veulent.

Les principales questions de la série sud-coréenne ont été résolues dans les huit premiers épisodes, il ne reste donc plus de mystères. Cependant, s’il remporte le soutien du public, il est toujours possible qu’il obtienne le feu vert pour un deuxième volet.

Kim Geon-woo et Hong Woo-jin vont-ils se battre à nouveau ensemble dans une saison 2 de « Hounds » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « HOUNDS » ?

« Hounds » est disponible sur Netflix à partir du vendredi 9 juin 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série sud-coréenne, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.