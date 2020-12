Petite amie et bébé maman de Lil Herb: Qui est Taina Williams?

Herbert Randall Wright III, professionnellement connu sous le nom de G Herb ou Lil Herb ou G Herbo est un rappeur.

Il a signé avec Machine Entertainment Group et a sorti quatre albums studio, Humble bête (2017), Swervo (2018), Toujours Swervin (2019), et ESPT (2020).

Lil Herb est originaire de Chicago, Illinois et a 25 ans, est né le 8 octobre 1995, ce qui fait de lui une Balance.

Lil Herb traverse également de graves problèmes juridiques en attendant un enfant avec sa fiancée, Taina Williams.

Qui sont la petite amie et le bébé de Lil Herb, Taina Williams?

Taina Williams est une influenceuse des médias sociaux et une star d’Internet.

Elle vient de New York et est connue pour être la fille de la célèbre créatrice de mode Emily Bustamante.

Williams travaille également comme mannequin et elle est née en avril 1998, ce qui lui fait 22 ans.

Les problèmes juridiques de Lil Herb, ont expliqué:

Au tribunal le 9 décembre, Lil Herb a plaidé non coupable à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d’identité aggravé. Fondamentalement, lui et ses amis auraient volé des informations de carte de crédit et des pièces d’identité au cours des quatre dernières années pour payer des jets privés, la location de villas et de jolis chiots.

Lil Herb est actuellement libre sur une caution non garantie de 75 000 € bien qu’il ait abandonné son passeport et doit demander la permission de voyager. De plus, il n’est pas autorisé à vendre ou à céder des actifs dont le prix est supérieur à 50 000 € et il n’est pas autorisé à ouvrir de nouvelles lignes de crédit.

Lil Herb pourrait encourir jusqu’à six ans de prison s’il est reconnu coupable de toutes les accusations. Une source dit que « [Lil Herb] maintient son innocence et attend avec intérêt d’établir son innocence devant le tribunal. Il a une représentation juridique dans le Massachusetts via Prince Lobel, dont l’équipe a contacté le bureau du procureur américain dans le Massachusetts pour prendre des dispositions pour [Lil Herb’s] apparence. Il apparaîtra dans le Massachusetts chaque fois qu’il sera requis, en personne ou via Zoom. »

Taina Williams est enceinte.

Lors de l’audience du 9 décembre, l’avocat de Lil Herb a été celui qui a révélé publiquement la nouvelle attendue par Williams et Lil Herb.

En plus de la grossesse, il a également renversé les haricots que le couple est fiancé. L’avocat de Lil Herb a déclaré au juge que son client avait un fiancé qui est enceinte de quatre mois et lui a demandé la permission de se rendre dans le New Jersey pour rendre visite à Williams. Le juge Katherine Robertson l’a autorisé.

Lil Herb a un autre fils avec son ex.

Lil Herb est également le père d’un fils de 2 ans nommé Yosohn Santana, avec son ex Ari Fletcher.

Lil Herb et Fletcher se sont séparés en octobre 2018, mais il a chanté leur relation dans sa chanson de 2020 «Feelings».

L’article continue ci-dessous

Lil Herb a chanté: « J’ai encore de l’amour pour toi, littéralement, je déteste qu’on voit la merde différemment, je ne peux pas laisser ça m’atteindre. »

Leur relation n’a clairement pas fonctionné, mais il se soucie manifestement toujours de Fletcher.

Quand Lil Herb et Taina Williams ont-ils commencé à sortir ensemble?

Williams a annoncé qu’elle sortait avec Lil Herb le jour du Nouvel An 2019.

Le couple a sonné le Nouvel An avec un baiser romantique à minuit.

Williams a posté une photo d’eux s’embrassant sur Instagram et l’a légendée: «Je vous souhaite de beaux moments, des souvenirs précieux et toutes les bénédictions qu’un cœur peut connaître. Bonne année! »

Lil Herb a également partagé une photo similaire et a sous-titré la sienne «RICH LOVESTORY».

Williams est un modèle et ambassadeur Savage x Fenty.

Étant donné que Williams compte plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram, il n’est pas surprenant qu’elle ait même attiré l’attention de Rihanna. Taina Williams apparaît souvent sur le site Savage x Fenty et sur leur page Instagram. Elle est un modèle pour la marque ainsi qu’une ambassadrice de la marque.

Williams berce vraiment la lingerie et se pavane.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.