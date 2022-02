Charlie Cox veut jouer Daredevil dans le MCU pendant encore de nombreuses années : qu’a-t-il dit ?

merveille

L’interprète est enthousiasmé par l’arrivée de Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel. Ses paroles!

©IMDBCharlie Cox comme Daredevil

cox charlie a donné vie à Casse-cou pendant 3 saisons en Netflix qui lui a valu la reconnaissance des fans de merveille et la chance de gagner en popularité en tant qu’avocat aveugle Matt Murdock. Maintenant, et grâce à l’insistance du fandom, ce personnage a fait le saut vers Univers cinématographique Marvel où nous l’avons vu participer au film Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Kévin Feigle cerveau derrière la franchise la plus réussie de l’histoire, a pris note et a donné de l’espace à des personnages comme Pivot central Oui Casse-cou dans le Univers cinématographique Marvel. Les fans attendent l’arrivée de héros comme punisseur Oui Jessica Jonesqui a su récolter tant de succès et d’adeptes dans leurs entrées dans Netflix. De cette manière, cox charlie il a une idée claire de ce qu’il veut pour son personnage.

Charlie Cox et le MCU

« Maintenant, je peux interagir avec d’autres personnages du MCU et ce que j’aimerais faire ensuite, ce sont des croisements. Il y a des histoires vraiment intéressantes que j’aimerais que le personnage explore. Je ne veux pas paraître gourmand, mais j’espère pouvoir faire beaucoup plus. J’ai hâte d’être impliqué pendant de nombreuses années. Ça vient le moment où les gens disent : ‘Tu es trop vieux pour jouer ce rôle' »dit l’acteur.

Concernant son arrivée au MCU dans le dernier film de homme araignée et tout le secret qui entourait cette situation en plus de l’avenir de Matt Murdock dans le MCU, a fait remarquer Cox : « C’était un cauchemar. Évidemment maintenant on sait que je suis dans Spider-Man. Mais à part ça, je ne sais rien, et le peu que je sais, évidemment, je ne le dirai pas. Mais la seule chose que je vais dire, c’est que pendant longtemps on m’a posé ces questions et je n’avais vraiment rien entendu..

Des versions sur Internet indiquent que Casse-cou fera ses débuts avec le costume rouge dans la série des Disney+, elle hulk et peut-être aussi dans le spectacle Chassèrentà propos d’une héroïne sourde-muette qui a officiellement fait ses débuts dans le MCU pendant l’émission oeil de faucon de la même manière que la version de Pivot central interprétée par Vincent D’Onofrio. Reverrons-nous Matt Murdock dans le rôle du diable de Hell’s Kitchen ? Oui, ce n’est qu’une question de temps.

