‘Messiah Season 2’ a été annulée: Netflix a choisi de ne pas renouveler le drame provocateur

Netflix a choisi de ne pas renouveler le drame provocateur Messiah pour une deuxième saison. Le co-célèbre de la série, Wil Travel, a découvert la nouvelle sur Instagram jeudi.

«C’est une journée complètement malheureuse ces jours-ci», a-t-il écrit. «J’ai même simplement obtenu des informations de Netflix selon lesquelles il n’y aurait peut-être pas de saison 2 de #messiah que je voulais dire à tous les passionnés merci dans votre guide et votre amour. Je souhaite que les choses aient été spéciales.

Créé en utilisant Michael Petroni et produit en utilisant Mark Burnett et Roma Downey de la Bible, Messiah a exploré les tensions entre la religion, la religion et la politique. Lorsqu’un officier de la CIA enquête sur un homme désigné par certains comme Al-Masih attirant l’attention et les adeptes du monde entier via des actes de perturbation publique, elle se lance dans une mission mondiale à enjeux élevés pour découvrir s’il est une entité divine ou un escroc trompeur.

Messiah, qui possède un énorme solide mondial et est filmé dans plusieurs endroits à travers le monde, sous la forme d’une production qui serait extrêmement difficile à traîner de si tôt car la plupart des arènes continuent d’être saisies par la pandémie mondiale de coronavirus.

La collection a fait face à une certaine controverse. La bande-annonce de Messiah a déclenché une réaction brutale à l’appel d’al-Masih, provoquant une pétition appelant au boycott de la série, qui n’a pas obtenu une aide large. De plus, l’élévation des sourcils au Moyen-Orient s’est transformée en une scène de la collection liée à la prise de photos sur le mont sacré du Temple de Jérusalem.

Puis quelques jours avant que Messiah ne se transforme en ses débuts sur Netflix dans le secteur, la Royal Film Commission of Jordan a demandé que le drame ne soit pas diffusé dans les États-Unis d’Amérique à prédominance musulmane.

« Messiah est une œuvre de fiction », a déclaré un porte-parole de Netflix dans une annonce à Deadline à l’époque. «Ce n’est pas basé sur le caractère, la détermination ou la foi de quelqu’un. Tout Netflix suggère que les scores de fonction et les enregistrements aident les individus à faire leurs choix personnels sur ce qui est approprié pour eux et leur ménage. »

Messiah a été partiellement tourné dans le Royaume, et le RFC avait examiné les synopsis des épisodes de la série avant d’approuver le tournage et d’accorder le crédit d’impôt pour l’émission.

