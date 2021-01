Calendrier Hbo Max Janvier 2021

Quoi de neuf et ce qui quitte HBO Max en janvier.

1er janvier:

12 onces Souris, saisons 1 et 2

42e rue, 1933

Tous les hommes du président, 1976

Pomme et oignon, saison 1B

L’autobiographie de Miss Jane Pittman, 1974 (HBO)

Batman commence, 2005

Batman au-delà

Batman Beyond: Le retour du Joker, 2000

Batman: Bad Blood, 2016

Batman: Mort dans la famille, 2020

Batman: Chut, 2019

Batman: la série animée

Lame, 1998

Une vie meilleure, 2011 (HBO)

Charlie et la chocolaterie, 2005

Après-midi de chien, 1975

Vérifiez-le! avec Steve Brule

Chinatown, 1974

Nom de code: Kids Next Door

La couleur pourpre, 1985

La conjuration, 2013

Courage le chien lâche

Craig of the Creek, saison 2

The Crocodile Hunter: Collision Course, 2002 (HBO)

Le chevalier noir, 2008

Le chevalier noir se lève, 2012

Funérailles Dim Sum, 2009 (HBO)

Ed, Edd et Eddy

El Amor No Puede Esperar (Aka Love ne peut pas attendre), 2021 (HBO)

Pieds heureux, 2006

Le cavalier électrique, 1979 (HBO)

S’échapper de New York, 1981

L’Exorciste, 1973

Flashpoint, 1984 (HBO)

La fille du général, 1999 (HBO)

Une fille bavarde

Lanterne verte, 2011

Green Lantern: la série animée

Gremlins, 1984

Gremlins 2: Le nouveau lot, 1990

Les sinistres aventures de Billy et Mandy

Heureusement N’Ever After, 2007 (HBO)

Happily N’Ever After 2: Blanche-Neige, 2009 (HBO)

Happy-Go-Lucky, 2008 (HBO)

Il a dit qu’elle a dit, 1991 (HBO)

Heaven Help Us, 1985 (HBO)

L’avenir infâme, 2018

Jay et Silent Bob contre-attaque, 2001 (HBO)

Les gelées

Justice League Dark: Apokolips War, 2020

Kong: Skull Island, 2017

Little Con Lili, 2021 (HBO)

Escouade de Loiter

Ma, 2019 (HBO)

Mad Max 2: Le guerrier de la route, 1983

Mad Max: Fury Road, 2015

Magic Mike, 2012

Mao Mao, héros du cœur pur

Marche des pingouins, 2005

Margaret, 2011 (version étendue) (HBO)

Miracle sur la 34e rue, 1994 (HBO)

Miss Pétard, 1989 (HBO)

Dr. Mulholland, 2001

Mystic River, 2003

Nitro Circus: Le film 3D, 2012 (HBO)

Pas de pays pour les vieillards, 2007

Le cahier, 2004

Ocean’s 8, 2018

Ocean’s Eleven, 2001

Ocean’s Treize, 2007

Ocean’s Twelve, 2004

La grande aventure de Pee-wee, 1985

Piter, 2021 (HBO)

Les producteurs, 1968

Pulp Fiction, 1994

Purple Rain, 1984

Prêt Player One, 2018

La vengeance des nerds, 1984 (HBO)

La vengeance des nerds II: Nerds In Paradise, 1987 (HBO)

La vengeance des nerds IV: Nerds amoureux, 2005 (HBO)

Rollerball, 2002 (HBO)

Se7en, 1995

Shallow Hal, 2001 (HBO)

Snowpiercer, Saison 1

Une étoile est née, 2018

Superman: Doomsday, 2007

Superman: l’homme de demain, 2020

Le retour de Superman, 2006

Swimfan, 2002 (HBO)

C’est un robinet lombaire, 1984

Les Trois Stooges, 2012 (HBO)

TMNT, 2007

Tom se rend chez le maire

Le problème avec les espions, 1987 (HBO)

Underclassman, 2005 (HBO)

V pour Vendetta, 2005

Van Wilder: Année de première année (version étendue), 2009 (HBO)

Marche de la honte, 2014 (HBO)

Guerrier, saisons 1 et 2 (HBO)

Willard, 1971 (HBO)

Vaut la peine, 1989 (HBO)

Vous pouvez compter sur moi, 2000 (HBO)

2 janvier:

La note élevée, 2020 (HBO)

4 janvier:

30 pièces, première série (HBO)

8 janvier:

Fête des patriotes, 2016

Cri, 1996

Squish, Saison 1

9 janvier:

The Alienist: Angel of Darkness, Saison 2

Ben 10, saison 4A

Le roi de Staten Island, 2020 (HBO)

10 janvier:

Travailleurs miracles, saison 2

Tiger, première du documentaire en deux parties (HBO)

12 janvier:

Contre la nature, 2014

Against the Wild 2: Survivre au Serengeti, 2016

Alpha et Omega 5: vacances en famille, 2015

Alpha et Omega 6: Dino Digs, 2016

Batkid Begins: Le souhait entendu dans le monde, 2015

Blue Valentine, 2010

Livre des ombres: Blair Witch 2, 2000

Les filles de la terre sont faciles, 1989

Le voyage d’un éléphant, 2018

L’artiste de l’évasion, 1982

Get Carter, 1971

Hecho En Mexico, 2012

Hellboy: Sang et fer, 2007

Hellboy: l’épée des tempêtes, 2006

Hellboy: The Dark below, 2010

Jennifer Lopez: Dance Again, 2016

Le meurtre d’un bookmaker chinois, 1976

Le royaume des rêves et de la folie, 2013

La Mujer de Mi Hermano, 2005

Leapfrog Letter Factory Adventures: Amazing Word Explorers, 2015

Leapfrog Letter Factory Adventures: Compter sur la limonade, 2014

Leapfrog Letter Factory Adventures: L’équipe de sauvetage de Letter Machine, 2014

Leapfrog: Numberland, 2012

Perdu et délirant, 2001

Amour et sexe, 2000

Charmant et incroyable, 2002

L’homme qui voulait être roi, 1975

Boulettes de viande, 1979

Les hommes qui regardent les chèvres, 2009

Un conte de sirène, 2017

Maîtresse, 1992

Fête des mères, 2012

Boue, 2013

Homme sans fin: Hayao Miyazaki, 2016

La nuit est courte, marche sur fille, 2017

No Eres Tu Soy Yo, 2011

Norm of the North: King Sized Adventure, 2019

Ollie & Moon, saisons 1 et 2

Autres parents, saisons 1 et 2

Pinocchio, 2012

Promare, 2019

Chiens de réservoir, 1992

Ride Your Wave, 2019

Tuer juste, 2008

Sprung, 1997

L’espion d’à côté, 2010

Tendre miséricorde, 1983

Merci pour le partage, 2013

Conte de tortues, 2018

Le visiteur, 2008

Renarde, 2015

14 janvier:

Search Party, Max Original Saison 4 Première

15 janvier:

Stephen King’s It, 1990

Un survolé le nid de coucou, 1975

Poltergeist, 1982

Re: ZERO -Starting Life in Another World- Director’s Cut, saison 1 doublée (Crunchyroll Collection)

Temps réel avec Bill Maher, première saison 19 (HBO)

Roots (Mini série), 1977

Si Yo Fuera Rico (Aka si j’étais riche), 2021 (HBO)

The Wayans Bros

16 janvier:

Veille

Kill Bill: Vol. 1 janvier 2003 (HBO)

Kill Bill: Vol. 2 février 2004 (HBO)

19 janvier:

Everwood

20 janvier:

À la maison avec Amy Sedaris, saison 3

CB Strike, Saison 1 (HBO)

CB Strike: Lethal White, première série limitée (HBO)

21 janvier:

Gomorrhe, Max Original Saison 3 Première

Dessins animés Looney Tunes, Saison 1C

22 janvier:

Les nouvelles aventures de la vieille Christine

Peinture avec John, première série (HBO)

23 janvier:

Ne lâchez pas, 2019 (HBO)

Personne d’intérêt

24 janvier:

Euphoria Special Episode Partie 2: F * ck Anyone Who’s Not a Sea Blob, Special Episode Premiere (HBO)

26 janvier:

Babylone 5

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO)

29 janvier:

¡Animo Juventud! (Aka Go Youth!), 2021 (HBO)

Les petites choses

Les lauréats des Oscars Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto jouent dans le thriller psychologique suspensif de John Lee Hancock «The Little Things» sur deux shérifs californiens et leur obsession grandissante pour un suspect alors qu’ils sont impliqués dans la recherche d’un tueur ciblant les femmes.

Ce que j’aime chez toi

30 janvier:

La momie, 1999 (HBO)

Le retour de la momie, 2001 (HBO)

Pousser les marguerites

Le roi scorpion, 2002 (HBO)

31 janvier:

Axios, première saison 4 (HBO)

DERNIÈRE CHANCE D’ATTRAPER: SÉLECTIONNEZ DES TITRES QUITTER HBO MAX EN JANVIER

7 janvier:

Chiens de guerre, 2016 (HBO)

24 janvier:

Wonder Woman 1984, 2020

31 janvier:

Ad Astra, 2019

Après les heures, 1985 (HBO)

Akeelah et l’abeille, 2006 (HBO)

Tout est brillant, 2013

Amérique, Amérique, 1964

Ancres Aweigh, 1945

L’Arrangement, 1969

Saison des abeilles, 2005 (HBO)

Avant le lever du soleil, 1995 (HBO)

Avant le coucher du soleil, 2004 (HBO)

Meilleurs plans, 1999 (HBO)

Plus grand que le ciel, 2005 (HBO)

Lame II, 2002

Lame, 1998

Sang simple, 1984 (HBO)

Pont vers Terabithia, 2007 (HBO)

Lumières vives, grande ville, 1988 (HBO)

Le changement, 2011 (HBO)

Les enfants, 2009

Un chant de Noël, 1938

Crash, 2005 (Director’s Cut) (HBO)

David Copperfield, 1935

Jours après votre départ, 2019 (HBO)

Ennemi de l’État, 1998 (HBO)

Tout le monde est américain, 1988 (HBO)

Fête des pères, 1997 (HBO)

Friday Night Lights, 2004 (HBO)

Get On Up, 2014 (HBO)

Les gars et les poupées, 1955

Haute société, 1956

Jeepers Creepers 2, 2003 (HBO)

Jeepers Creepers, 2001 (HBO)

Leprechaun 2, 1994 (HBO)

Leprechaun, 1993 (HBO)

Magnolia, 1999 (HBO)

L’homme au bras d’or, 1955

Attaques de Mars !, 1996

Martha Marcy May Marlene, 2011 (HBO)

Martin Lawrence vous êtes tellement fou, 1994 (HBO)

Réveillon du Nouvel An, 2011 (HBO)

Ocean’s Eleven, 2001

Ocean’s Treize, 2007

Ocean’s Twelve, 2004

Sur la ville, 1949

The Pelican Brief, 1993

Planète des singes, 2001 (HBO)

Entreprise risquée, 1983

Semi-Pro, 2008

Certains sont venus en courant, 1958

Quelque chose d’emprunté, 2011 (HBO)

Splendeur dans l’herbe, 1961

Walk The Line, 2005 (version étendue) (HBO)

Quand Harry rencontre Sally, 1989