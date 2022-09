« Ghostbusters : Afterlife » : comment ils ont recréé Harold Ramis

Curiosités

Le film arrivé en 2021 a été très bien accueilli par les fans de la franchise née dans les années 80.

©IMDBLe trio emblématique de la saga, sans Ernie Hudson.

Bien que certains des disciples les plus fidèles de Ghostbusters ils avaient un peu peur de ce qui pourrait arriver avec la suite tardive (qui est arrivée trois décennies plus tard) et s’intitulait SOS Fantômes : l’au-delà, la production sortie en 2021 a été très bien accueillie. Avec un équilibre parfait entre hommage, nostalgie et émotion, cette production qui s’est chargée de Jason Reitmannle fils du réalisateur original Ivan Reitmanplus que comblé.

Le film avait une grande partie des productions originales et une histoire qui continuait directement le récit derrière lui. Zuul, un être d’une autre dimension capable de semer le chaos. A cette occasion, les responsables de l’arrêt de l’avancée de ce fantôme étaient les petits-enfants d’Egon, le personnage incarné par Harold Ramis dans la production originale avec des personnages tels que Dan Aykroyd et Bill Murray.

Comme nous savons, SOS Fantômes : l’au-delà mettait en vedette les personnages historiques de la franchise qui réapparaissaient pour aider les enfants qui s’occupaient de contenir les fantômes dans l’ancienne ferme de égo. Ils étaient tous présents sauf lui. égocar Harold Ramis Il est décédé en 2014 et ils ont décidé que la même chose arriverait à votre personnage dans cette histoire. Cependant, cela ne l’a pas empêché d’être ajouté à l’action.

Ces dernières semaines, une vidéo est devenue virale où vous pouvez voir comment ils ont reconstruit égo numériquement pour nous donner la scène la plus émouvante de tout le film. C’était une animation informatique qui mélangeait différentes séquences de Harold Ramis agissant dans des films passés, sur lesquels se superposaient des photos de l’acteur et réalisateur à l’âge adulte afin de simuler le vieillissement du personnage. Avez-vous aimé ce qu’ils ont fait?

+Y aura-t-il un autre film Ghostbusters ?

Avec un box-office qui a dépassé les 200 millions de dollars, le meilleur héritage qu’il a laissé SOS Fantômes : l’au-delà on l’a vu dans les avis des spécialistes et des fans. Cela suffisait pour images sony approuvé la réalisation d’une autre suite dont il n’y a pas trop de détails. On sait qu’il aura Jason Reitmann en tant que réalisateur et son scénario sera en charge de Gil Kenan. Il devrait débarquer dans les salles l’année prochaine, fin décembre.

