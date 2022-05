Winnie l’ourson : des images de sang et de miel transforment l’ours en peluche en tueur violent

De nombreuses œuvres publiées entrent dans le domaine public chaque année, et cette année a vu l’ajout de l’ours emblématique pour enfants Winnie l’Ourson. Alors que Disney a pratiquement eu le monopole des personnages de Hundred Acre Wood pendant des décennies, cela a maintenant pris fin avec toute personne capable d’utiliser ou de référencer Pooh Bear dans des romans, des bandes dessinées, des films, etc. à la version originale de AA Milne et non à la représentation de Disney. Il semble qu’au moins un studio de cinéma soit prêt à bondir comme Tigrou, alors qu’Internet a découvert les premières images du film d’horreur indépendant Winnie l’Ourson : Sang et Miel – un slasher rempli de gore mettant en vedette les personnages emblématiques qui étaient auparavant tout en bonté et en lumière.

Les histoires originales de Winnie l’ourson ont été publiés en 1926 et, en raison des lois sur le droit d’auteur relatives aux publications antérieures à 1976, la protection de 95 ans des personnages et du cadre d’origine est désormais caduque. Ce que cela signifie essentiellement, c’est que n’importe qui peut désormais produire son propre Winnie l’ourson histoires sans avoir à obtenir la permission de qui que ce soit, y compris de Disney, bien que celles de Disney Winnie l’ourson les dessins, les films et les émissions sont toujours très interdits à toute personne autre que la Maison de la souris.

Grâce à ça, Du sang et du miel donne maintenant vie à une toute nouvelle version cauchemardesque de Pooh d’une manière qui n’a certainement jamais été vue auparavant, et qui n’aurait pas été autorisée tant que Disney avait toujours les droits exclusifs sur le personnage. Certainement pas pour les enfants, cette version de Pooh porte des bretelles, balance un maillet et se cache dans des voitures qui semblent traquer des victimes potentielles. Bien qu’il y ait très peu de détails connus sur le film, IMDb le répertorie comme étant écrit et réalisé par Rhys Frake-Waterfield, et mettant en vedette Amber Doig-Thorne, May Kelly et Maria Taylor, entre autres, parmi les victimes probables, tandis que Craig David Dowsett est répertorié. comme jouant Winnie, et Chris Cordell est Piglett.





Le sang et le miel sont susceptibles d’être l’une des nombreuses utilisations de Winnie l’ourson à venir







Au fil des ans, de nombreux changements ont été apportés aux règles relatives au droit d’auteur, ce qui rend difficile de voir certains des personnages les plus emblématiques de la dernière génération tomber dans le domaine public parfois lucratif et exploité. Cependant, le personnage principal des romans classiques du XIXe siècle, y compris Dracula, Frankenstein et Orgueil et préjugéssont disponibles pour d’autres depuis de nombreuses années, mais parmi les ajouts récents, Winnie l’ourson est certainement l’un des plus emblématiques.

Peu de temps après que Pooh soit entré dans le domaine public, l’acteur Ryan Reynolds a utilisé le personnage pour faire la publicité de sa marque Mint Mobile. Bien que son action se soit déroulée dans son style effronté habituel, il ne fait aucun doute que beaucoup de gens se demandent comment ils peuvent gagner rapidement de l’argent grâce au nouveau statut de Pooh en tant que propriété publique. Qu’il s’agisse Winnie l’Ourson : Sang et Miel s’avère être l’un de ceux-là, ou dépasse toutes les attentes pour être un coup de génie est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre et voir.









