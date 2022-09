Le casting de Shadow and Bone partage un aperçu exclusif de la deuxième saison

NETFLIX

Shadow and Bone a introduit de nouveaux personnages dans TUDUM. Ce sera le retour sur Netflix des histoires de Leigh Bardugo !

©NetflixShadow and Bone lancera sa deuxième saison en 2023.

Bonne nouvelle pour les fans de Ombre et os! Netflix se rapproche du lancement du Deuxième Saison de sa série à succès. En ce sens, ce 24 septembre présentait un premier aperçu du prochain opus de la fiction, en plus de l’introduction de ses nouveaux personnages. C’était dans le cadre de TUDUMl’événement mondial au cours duquel la plateforme de streaming dévoile des actualités et des avant-premières exclusives de plus de 120 séries et films. Découvrez l’aperçu ici!

En avril 2021, Netflix a accueilli les huit épisodes d’environ 50 minutes dans son catalogue. Encadré dans le fantastique et le drame pour adolescents, ce titre a su rapidement devenir une tendance dans le service d’abonnement. Comment fait-on ça? Basé sur la série de livres intitulée Ombre et os Oui Six des corbeaux publié par Leigh Bardugo. De cette façon, la fiction a accumulé les attentes du public même des mois avant que l’adaptation n’atteigne l’écran.

Mais une fois que la série a eu son grand lancement sur le géant du streaming, les utilisateurs n’ont cessé de demander un nouvel opus. De cette façon, en juin de l’année dernière, il a été confirmé que ce serait le cas pour enfin avoir la première avance aujourd’hui. Comme Netflix l’a laissé entendre, cette deuxième saison reprendra les événements de Siège et tempêtele deuxième livre Shadow and Bone, ainsi que du matériel de corbeaux.

Dans cette avant-première présentée à TUDUM, l’incorporation de Patrick Gibson au casting dans la peau de Nikolai Lantsov, connu comme un corsaire infâme. De plus, il a introduit de nouveaux personnages tels que Wylan Hendricks, joué par jack wolfeTamar Kir-Bataar, personnifiée par Anna Leong Brophyet Tolya Yul-Bataar, le frère jumeau de Tamar, joué par lewis bronzage.

Ce n’est pas tout! La courte vidéo – qui ne révèle toujours pas trop d’informations sur l’intrigue – a clairement indiqué qu’ils reviendraient Alina Starkov (Jesse Mei Li), Mal Oretsov (Archie Renaux), Kaz Brekker (Freddy Carter) et le général Kirigan (Ben Barnes). Il s’agit des membres de la distribution qui ont obtenu 88% sur Rotten Tomatoes et 55 millions de téléspectateurs au cours des quatre premières semaines de sortie. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle, la fiction arrivera dans 2023.

