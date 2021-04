Anime, vous devriez regarder, si vous aimez Rent a Girlfriend

L’anime Rent-a -friend a été diffusé pendant une courte période de juillet à septembre 2020. Issu d’un fond de comédie romantique, il s’est fait une place à part dans nos cœurs. La saison 1 de Rent-a-Girlfriend couvre un total de 12 épisodes, écrits par Mitsutaka Hirota. Si vous recherchez des émissions comme celle-ci, nous sommes tous prêts avec notre liste d’anime similaire à Rent a Girlfriend.

Saison 1 de Kanojo, Okarishimasu parcourt Kazuya Kinoshita, abandonné par sa fille après un mois de fréquentation. Après être passé à une application de rencontres en ligne, Kazuya loue une jolie petite amie nommée Chizuru Mizuhara. Bientôt, Kinoshita apprend que sa grand-mère est à l’hôpital. Il décide alors de rencontrer sa grand-mère avec sa copine louée. La saison 2 de Rent-a-Girlfriend, diffusée en 2022, est comme une cerise sur le gâteau pour les fans.

Par conséquent, sans trop tarder, passons à la liste d’anime, similaire à Rent a Girlfriend!

Les Quintuplés Quintessentiels

Futaro Uesugi, un lycéen extrêmement intelligent en ce qui concerne les universitaires, est doué d’une vie misérable. Avec sa mère décédée, son père est très endetté. Futaro est alors embauché comme tuteur par la famille Nakano avec un salaire mensuel très élevé.

Bientôt, Futaro se rend compte que les sœurs quintuplées n’ont aucun intérêt à se faire encadrer par lui. Avec le temps, il développe une relation décente avec toutes les sœurs. 5-Toubun no Hanayome est un autre nom pour le Quintuplés quintessentiels. C’est une excellente montre unique. De plus, vous pouvez regarder Funimation si vous ne l’avez toujours pas regardé.

Dxd lycée

Issei Hyodo, un lycéen, est tué à son premier rendez-vous par la fille elle-même. Ressuscité par Rias Gremory, un beau diable, il rejoint son club du diable en tant que serviteur. Au fur et à mesure que la série avance, les choses commencent à devenir romantiques et ringardes.

La chose la plus amusante à propos de ce spectacle est l’animation et la musique. Basé sur l’histoire des démons, il se compose également de scènes de bataille passionnantes. Les téléspectateurs peuvent regarder cette émission s’ils sont dans l’action et la comédie romantique.

Souhait de Scum

Ce drame télévisé tourne autour de la vie de Hanabi Yasuraoka, une lycéenne certainement amoureuse de Narumi Kanai, une amie d’enfance qui est maintenant son tuteur. Mais bientôt, elle se rend compte que Narumi est amoureuse d’Akane Minagawa, le professeur de musique.

Hanabi apprend à connaître un autre gars nommé Mugi Awaya, qui est également amoureux du professeur de musique. Après avoir décidé de simuler une relation, Hanabi et Mugi concluent un pacte pour ne plus jamais tomber amoureux l’un de l’autre. L’anime est disponible sur Netflix, regardez-le si vous aimez l’intrigue.

Toradora

Toradora a impressionné les téléspectateurs après sa sortie avec une combinaison d’une tranche de vie et d’une comédie romantique. Ryuji Takasu, un lycéen de deuxième année, s’inquiète pour ses yeux minables malgré une personnalité décente. Il découvre que la fille pour qui il a le béguin est la meilleure amie du gosse le plus violent de l’école, Taiga Aisaka.

Après un certain temps, Ryuji découvre qu’Aisaka a le béguin pour son meilleur ami. C’était juste une question de rencontre. Tous deux décident de s’entraider en mettant en place les scènes avec leur coup de cœur respectif.

Grand Bleu

Ce spectacle est centré sur la vie d’une étudiante universitaire, Lori Kitahara, qui a commencé à vivre dans le magasin de plongée de son oncle, Grand Blue. Quand il regarde de belles femmes plonger dans l’océan, il commence à fantasmer sur sa vie universitaire de rêve avec tout le plaisir. La série parle des expériences de magasin de plongée de Kitahara et des gens qui aiment plonger dans l’océan.

Emballer

La comédie romantique / harem est regardée par un bon nombre de personnes ces jours-ci. Avec 2022, marquant la suite de Rent-a-Girlfriend, le genre de comédie romantique créera plus d’affection à son égard à coup sûr. Jusque-là, vous pouvez sûrement regarder ces émissions Top Anime qui sont presque similaires à Rent a Girlfriend.