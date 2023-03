L’écrivain mandalorien ne fait pas de l’introduction de personnages animés dans l’action en direct une priorité

Ces dernières années ont vu beaucoup d’animations Guerres des étoiles personnages faisant leurs débuts dans des émissions en direct comme Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett. Bien que cela ait conduit de nombreux fans de la franchise à appeler et à spéculer constamment sur qui pourrait être le prochain à faire la transition. Même si beaucoup pensent qu’il y a une discussion constante dans les coulisses sur les personnages animés à développer ensuite, scénariste/réalisateur/producteur David Filoni a démystifié l’idée en parlant avec L’enveloppe.





Bien que les deux dernières années aient vu Ahsoka, Cad Bane et d’autres passer de leurs apparitions animées à des émissions en direct de Disney +, Filoni a expliqué qu’il n’y a jamais beaucoup de temps pour réfléchir aux personnages qui peuvent être introduits dans le réel. mot. Il a dit:

« Très rarement. Je sais que les gens pensent que c’est l’inverse, ce qui me fascine, mais je pense qu’il y a deux façons de voir cela, c’est-à-dire que, oui, c’étaient des personnages animés, mais pour moi ce ne sont que des personnages Et maintenant, je suis ici pour travailler dans le live-action, je suis à l’aise avec ces personnages, je les connais, je les aime et j’aime les voir. [Katee Sackhoff’s] en a parlé un peu, et la différence entre interpréter Bo-Katan en tant qu’acteur vocal par rapport à l’interpréter physiquement et être présente sur le plateau en tant qu’elle – c’est une ambiance différente. Je suis toujours prudent. Et Jon [Favreau] et je parle de qui allons-nous faire venir ? J’essaie de le faire quand cela a le plus de sens.





Les personnages animés de Star Wars ne sont pris en compte qu’en cas de besoin dans l’action en direct.

Bien que de nombreux nouveaux personnages soient introduits dans le Guerres des étoiles franchise, parfois le personnage parfait existe déjà dans des séries animées comme La guerre des clones, attendant juste le moment où ils pourront servir dans une autre série. Filoni a expliqué comment c’était le cas avec l’apparition de Cad Bane dans Le livre de Boba Fett. Il a dit:

« Lorsque nous avions besoin d’un flingueur pour affronter certains de nos personnages dans Book of Boba Fett, le nom de Cad Bane est apparu. Je pense qu’en regardant cela, la première chose à laquelle je pense est: » Eh bien, comment pouvons-nous faire cela et le faire croyable?’ Comme le personnage, il est si maigre et décharné dans The Clone Wars. Et si nous ne faisons pas cela, est-ce que tout est CG ? Comment allons-nous représenter cela ? Si nous ne pensons pas pouvoir le faire efficacement, alors nous ne devrait pas le faire. [I have] été très heureux avec ceux qui ont dépassé. Il peut y en avoir plus ou pas à Ahsoka, si c’est votre truc. »

Actuellement, la troisième saison de Le Mandalorien se déploie sur Disney +, et Ahsoka fera ses débuts plus tard cette année. Les remarques de Filoni « y aura-t-il / n’y aura-t-il pas » à propos de l’émission dirigée par Rosario Dawson donnent une forte indication qu’il y aura en fait plus de personnages animés venant en direct, ce qui est lié aux rumeurs précédentes de Star Wars : Rebelles les personnages Ezra Bridger et Grand Amiral Thrawn font leur apparition.