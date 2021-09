Gerard Butler a transformé le CopShop en rouge sang, blessant trois personnes en une journée

Les plateaux de tournage peuvent être des endroits dangereux et des accidents se produisent. Certains, comme Harrison Ford se cassant la cheville sur le tournage du Millenium Falcon pendant le tournage Star Wars : Le Réveil de la Force, sont des accidents majeurs qui peuvent effectivement entraîner des retards de tournage. D’autres sont moins graves. Et parfois, vous obtenez les deux extrémités du spectre en une journée de tournage. Demandez à Gerard Butler, qui a réussi à blesser trois personnes différentes dans des accidents distincts en une journée lors du tournage de son nouveau film Copshop.

Gérard Butler a décrit le premier des trois accidents : « Je combattais un cascadeur et il s’est cogné la tête contre les casiers et sa tête s’est ouverte, juste à cause de l’endroit où il se trouvait. C’est un de mes amis, au fait, et j’ai travaillé avec lui avant, et il était totalement cool à ce sujet, mais c’était juste tellement de sang qui sortait. »

Plus tard dans la journée, Butler travaillait avec un deuxième cascadeur dans une scène de combat similaire. Le cascadeur a esquivé une attaque de Butler et a fini par se cogner la tête dans un pilier. Comme si cela ne suffisait pas, Butler plus tard ce même jour, a réussi à tirer involontairement sur sa co-star Ryan O’Nan dans le ventre avec un pistolet paralysant. « Ryan, pour un autre rôle, a un gros ventre. Il a dû prendre beaucoup de poids pour cela », a déclaré Butler. « Alors le coussin – parce que ces choses ont des pointes dedans – est venu et son ventre dépassait et je lui ai tiré dessus. »

C’est à ce moment-là que Butler a plaisanté en disant qu’après toutes ces blessures, il « pensait à prendre sa retraite ». Les trois membres de la distribution se seraient complètement rétablis de leurs blessures, ce qui doit être un grand soulagement pour Butler. Bien que des accidents se produisent sur le plateau, personne ne veut être la cause de telles blessures.

CopShopest produit par Open Road Films. Ils ont fourni la description de l’intrigue suivante à IMDb: criant à travers le désert du Nevada dans une Crown Vic criblée de balles, l’escroc rusé Teddy Murretto élabore un plan désespéré pour se cacher du tueur à gages Bob Viddick: il frappe l’officier recrue Valerie Young pour obtenir lui-même arrêté et enfermé dans un poste de police d’une petite ville.

Mais la prison ne peut pas protéger Murretto longtemps. Viddick prépare son propre chemin vers la détention, attendant son temps dans une cellule voisine jusqu’à ce qu’il puisse terminer sa mission. Lorsque l’arrivée d’un assassin concurrent déclenche un chaos total, les menaces croissantes obligent Viddick à faire preuve de créativité s’il veut terminer le travail et échapper à la situation explosive.

Gerard Butler, qui certes ne regarde pas les films de Ryan Reynolds est peut-être mieux connu sous le nom de King Leonidas dans le film 300que beaucoup considèrent comme son rôle décisif. Il a réussi à rester très occupé depuis ce rôle décisif. CopShopmet en vedette Butler dans le rôle du tueur à gages Bob Viddick, Frank Grillo dans le rôle de l’escroc Teddy Murretto et Alexis Louder dans le rôle de la flic recrue Valerie Young. Copshop sortira aux États-Unis par Open Road Films le 17 septembre 2021. Les droits de distribution internationaux sont gérés par STX International, qui sortira également le film au Royaume-Uni et en Irlande.

