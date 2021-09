Sam Heughan et le succès écrasant : comment se fait-il connaître ?

Du jour au lendemain et évidemment grâce à sa première sur Netflix, Étranger est devenu un succès mondial. Tel est ainsi Sam Heughan et Caitriona Balfe, les protagonistes, ont été catapultées à la renommée internationale. Et, c’est précisément pour cette raison que tous deux ont dû apprendre à gérer le « phénomène des fans » dans leur vie, un changement totalement radical dans leur routine.







Dans ce sens Sam Heughan a accordé une interview à Juste les faits, le podcast d’Alex Zane dans lequel il a parlé Étranger, sa stratégie pour faire face à la gloire et s’est même comparé à Robert Pattinson. C’est que, d’être pratiquement un inconnu, l’acteur est devenu une icône dans l’industrie et dans les séries d’époque grâce à son rôle de Jamie Fraser.

C’est pourquoi, depuis 2014, il a dû affronter plusieurs moments tendres avec ses fans, mais aussi certains plus compliqués comme l’usurpation d’identité ou le harcèlement sur les réseaux sociaux. « Si j’avais su pour la fanbase, je pense que j’aurais probablement réfléchi à deux fois parce que cela aurait été tellement écrasant.”, Il a avoué à propos de la légion d’adeptes des livres de Diana Gabaldón.

Sam Heughan dans la deuxième saison d’Outlander. Photo : (Starz)



Mais, à son tour, il a déclaré : «c’est extraordinaire et a une énorme base de fans, mais je ne le savais pas quand j’ai obtenu le poste”. Par conséquent, en entendant ces mots, l’intervieweur a avoué que dans le premier film de Twilight, il avait interviewé Robert Pattinson, qui lui avait dit qu’il avait décidé de se fixer des limites en séparant Edward Cullen de sa personne en raison de la pression qu’il subissait.

Ces mots, Heughan répondit : «Je pense que ce n’est pas facile de jouer un personnage emblématique, et je pense que Jamie l’est définitivement, du moins pour les gens. Ils sont obsédés par ces personnages car ils s’intéressent beaucoup à eux et veulent qu’ils soient réels en se rapprochant le plus possible”. Puis il complimenta le travail de Pattinson : «il est parfois difficile pour les gens de séparer l’acteur du personnage. Et je pense qu’il a fait un excellent travail en allant dans une direction différente”.

Sam Heughan Il joue l’emblématique Jamie Fraser depuis sept ans maintenant, et apparemment, il a appris à gérer la célébrité de la meilleure façon. Il garde sa vie privée à l’écart des médias et est à son tour très actif dans ses réseaux pour continuer à interagir avec ses fans, mais comme il l’a dit, en séparant le personnage de l’acteur.