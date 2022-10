Twister Sequel a la bénédiction du fils de Bill Paxton

La Tornade la suite se produit enfin, car il a été récemment rapporté qu’un film de suivi, surnommé Tornades, devrait commencer le tournage au début de l’année prochaine. Malheureusement, il ne comportera pas le retour du Dr William « The Extreme » Harding, comme original Tornade étoile Bill Paxton est décédé en 2017. Cela a laissé beaucoup de méfiance à propos de Tornades au point que certains fans se demandent pourquoi la suite avance même sans la présence du défunt acteur.





Mais une personne qui est à bord avec Tornades est James Paxton, le fils de Bill. Il dit à TMZ que Tornades « a sa bénédiction » et il « espère qu’ils feront un grand film ». Paxton dit également qu’il est prêt à apparaître dans le film comme un moyen de reconnaître son père. Si cela se produisait, ce serait un moment de boucle pour lui, car son père avait l’habitude de l’amener au Tornade défini comme un enfant. James dit qu’il traînait souvent dans le camion rouge souvent montré dans le film.

De plus, le jeune Paxton dit également que Bill tentait d’obtenir un Tornade suite faite avant son décès. L’idée qu’il avait était d’introduire un nouveau personnage en tant que fille de ses personnages et de ceux d’Helen Hunt, et que pourrait être la direction Tornades entre comme on dit que Hunt veut reprendre son rôle. James dit que parce que l’original est un film tellement « emblématique », la suite a le potentiel d’être tout aussi spéciale que d’autres suites héritées à succès comme Top Gun : Non-conformiste.





Helen Hunt reviendra-t-elle pour Twisters ?

Un rapport récent de Deadline suggère que Tornades suivra la fille des personnages de Bill Paxton et Helen Hunt, rappelant le pitch que Paxton avait pour la suite qu’il voulait faire. Bien que Paxton ne puisse pas apparaître personnellement dans Tornades, avoir la fille de son personnage comme nouveau protagoniste aidera à l’honorer d’une manière spéciale. Il reste à voir si Hunt signera pour le projet, mais cela semble probable, car l’année dernière, elle a révélé qu’elle avait également lancé un Tornade suite avec une nouvelle distribution de divers chasseurs de tempêtes.

« J’ai essayé de le faire fabriquer », a-t-elle déclaré sur Regardez ce qui se passe en direct avec Mitch Cohen. « Avec Daveed [Diggs] et Raphaël [Casal] et moi l’écrivant, et tous les chasseurs de tempêtes noirs et bruns, et ils ne le feraient pas. J’allais le diriger… Nous pouvions à peine avoir une réunion, et c’est en juin 2020 quand tout était question de diversité. Ça aurait été tellement cool. »

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Tornades.