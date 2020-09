Fraude sociale en acier: la «scène du crime» viennoise en bref

Enfin, meurtre et homicide involontaire à la télévision: le “Tatort” rapporte de la pause estivale pour la saison anniversaire avec un cas de Vienne – et il reste encore beaucoup à faire. Lisez ici pourquoi il en est ainsi.

Le scénario

Un jeune homme bien formé est écrasé par un train de marchandises quelque part à la périphérie de Vienne. Tout ressemble à un suicide, mais le conducteur du train est convaincu: ce mort ne voulait pas mourir. Bien que les enquêteurs Eisner (Harald Krassnitzer) et Fellner (Adele Neuhauser) ne soient pas entièrement convaincus de la thèse au début, un certain nombre de preuves étayent la théorie du meurtre – et ainsi le détective se précipite tête baissée dans la scène du fitness de la capitale autrichienne, dans le le mort était le plus actif.

(Photo: ARD Degeto / ORF / Allegro Film / Hube)

“Arnis Fitness” est le nom du studio à domicile de l’homme assassiné, que les commissaires trouvent après une recherche courte et intensive – et le patron Arni lui-même et ses employés sont jusqu’au cou dans des activités sales. Mais contrairement à ce qui était attendu, l’usage illégal de stéroïdes ne représente qu’une petite partie des activités commerciales de la mafia du pompage.

Le vrai message

Si vous en avez trop dans vos bras, cela vous manque dans votre tête et votre cœur. En tout cas, ce serait une interprétation possible de l’ouverture de la saison “Tatort”. L’autre a à voir avec le fait que le système social autrichien a apparemment l’une ou l’autre bizarrerie.

Cela sera discuté pendant la pause déjeuner

Sur des corps en acier, soigneusement coupés en deux par les trains de marchandises.

Le facteur de plausibilité

Stéroïdes anabolisants dans l’enfer des pompes? Oui bien sûr. Fraude sociale par les frères Mucki endurcis? Plutôt pas. Mais vous avez besoin d’un sujet si vous voulez vous distraire de l’évidence.

L’article

6 points sur 10. “Pumps” est un début plutôt médiocre pour la saison “Tatort” pour le 50e anniversaire de la série.