Voici votre tout premier regard sur Thor dans God of War Ragnarok

Spoilers : Thor sera dans God of War Ragnarok. À peine un choc, étant donné qu’il est l’une des figures les plus importantes du mythe nordique – et il semble qu’il s’opposera à Kratos et Atreus. Bien que son apparence ait été taquinée dans le jeu précédent, nous ne l’avons pas encore vraiment bien regardé. Ne vous inquiétez pas, Santa Monica Studio a dévoilé une série de portraits montrant chaque personnage majeur de Ragnarok, y compris le dieu du tonnerre.

Il est la:

Comme vous pouvez le voir, le personnage est exprimé par Ryan Hurst, un acteur vétéran célèbre pour ses rôles dans Fils de l’anarchie, étrangers, et beaucoup plus. Thor dans God of War Ragnarok ressemble à un biscuit dur, et nous avons hâte de nous battre avec lui le moment venu. Ça va être un combat de boss génial, non?

Quoi qu’il en soit, avec l’aimable autorisation d’IGN, voici tous les portraits pour tout le monde. Ils incluent d’autres nouveaux venus dans le casting, notamment Angrboda, Durlin et Tyr :

Santa Monica Studio a dévoilé un nouveau regard sur ces personnages majeurs de God of War : Ragnarok et leurs interprètes, dont Thor et Angrboða, la compagne de Loki et la mère des monstres (du moins dans la mythologie nordique). #PlayStationShowcase pic.twitter.com/EyPFfblBWK– IGN (@IGN) 9 septembre 2021

Vous aimez ces portraits de personnages ? Qui êtes-vous impatient de voir revenir – ou rencontrer pour la première fois – dans God of War Ragnarok ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.